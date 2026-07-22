המשטרה בקריאה חריגה לציבור: עזרו לנו לאתר את אביאור ששון, החשוד ברצח בניהו רזי

המשטרה הודיעה היום (רביעי) כי היא מבקשת את עזרת הציבור באיתור אביאור ששון, החשוד ברצח בניהו רזי ז"ל בירושלים בשבוע שעבר. ששון, בן 17 תושב ירושלים, הוא בנה של מזל לינור ששון, החשודה כ"מתווכת" בין בנות הזוג לשעבר של הקורבנות לבין הרוצחים.

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על פי הודעת המשטרה, ששון נצפה נמלט מזירת הרצח, כשהוא לבוש בחולצה לבנה ומכנס שחור. גובהו 1.70 מטרים, עיניו כהות ושיערו קצר בצבע שחור.

במשטרה מבהירים כי כל סיוע לחשוד מהווה עבירת "סיוע לאחר מעשה" שהעונש בגינה עד שלוש שנות מאסר. כל היודע פרטים על מקום הימצאו או כל פרט אחר שיש בו כדי לאפשר למשטרה לאתר את החשוד מתבקש לדווח למוקד 100 של משטרת ישראל.

ממשפחתו של בניהו רזי נמסר: "אנחנו מברכים ומודים לקב"ה, למשטרת ישראל ובעיקר למערכת המשפט על פרסום שמו ותמונתו של חשוד הנמלט מזירת הרצח של בננו היקר בניהו רזי ז"ל. מעודדים מהתקדים של בית המשפט אשר הבין שהגיע הזמן להפסיק ולתת חסינות לקטינים אשר מעורבים באירועי אלימות קשים. ברור לכולנו שנער המסוגל למעשים שכאלה ובנוסף להתל ולברוח מהמשטרה הוא אינו נער מן השורה ויודע בדיוק מה כוונותיו ויכול להיות אחראי על מעשיו הנוראיים".