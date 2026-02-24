עם נחיתתו בישראל: נעצר חשוד במעורבות ברצח ב-2023

חשוד ברצח ליאור גרינברג באפריל 2023 נעצר הערב (שלישי) זמן קצר לאחר שנחת מטיסה שהגיעה מיוון. הוא צפוי להגיע בשעות הבוקר לדיון בהערכת מעצר בפני בית משפט השלום בתל אביב.

גרינברג בן ה-50 נורה למוות בחולון, והיה עבריין המשוייך לארגון הפשע מוסלי. הוא נרצח ימים ספורים לאחר שחרורו מהכלא של ראש הארגון יוסי מוסלי.

החשוד נעצר ביום שישי האחרון באתונה בעת שניסה לעזוב לישראל, המעצר במדינה בוצע מכוח צו מעצר אירופי שהוצא לבקשת הולנד, בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף העולה על שמונה מיליון יורו, כאשר על פי החשד מדובר בסכומים המוערכים בעשרות מיליוני אירו.

עם היוודע דבר המעצר, גויס לייצוגו עו"ד שרון נהרי, מומחה למשפט פלילי, צווארון לבן והסגרות. נהרי, אשר ייצג לאחרונה והביא לשחרורם של סיימון לבייב, אליעזר ברלנד, עורכת הדין מאיה רייטן ואחרים, שבחרו לפעול ישירות מול הולנד. במסגרת מגעים משפטיים, הושגה הסכמה לביטול בקשת ההסגרה וצו האירופי בוטל במקורו.