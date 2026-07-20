הפרקליטות הגישה היום (שני) כתב אישום בגין רצח נגד מיכאל אלפוביץ', בן 66 מאשדוד, לאחר שבמהלך ויכוח אשתו הכה אותה למוות באמצעות בקבוק יין.

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מכתב האישום עולה כי בני הזוג היו נשואים במשך כ-42 שנים והתגוררו יחד באשדוד. ביום האירוע, לאחר שהמנוחה שבה מעבודתה, התפתח בין השניים ויכוח לאחר שגילתה כי הנאשם לא קנה מצרכים וניקה את חלונות הבית כפי שביקשה ממנו.

על פי כתב האישום, במהלך הוויכוח נכנסה המנוחה לחדר השינה ושכבה במיטה. בשלב מסוים נכנס אלפוביץ' לחדר כשהוא אוחז בבקבוק יין, ובמהלך הוויכוח הכה אותה מספר פעמים בראשה באמצעות הבקבוק, וגרם לה לשברים בגולגולת ולנזק חמור למערכת העצבים.

עוד עולה מכתב האישום כי לאחר שהבחין שהמנוחה חדלה מלנשום, נמנע אלפוביץ' מלהזעיק כוחות הצלה או להעניק לה סיוע רפואי, והותיר אותה בדירה במשך יומיים. במהלך פרק זמן זה אף פגע בעצמו באמצעות סכינים.

יומיים לאחר האירוע התקשר הנאשם לבתו וחתנו ועדכן אותם כי פגע במנוחה וכי היא איננה. בעקבות השיחה הגיעו למקום בני המשפחה יחד עם כוחות המשטרה וצוותי הרפואה, אשר מצאו את המנוחה ללא רוח חיים. היום, כאמור, הוגש נגד אלפוביץ' כתב אישום בגין רצח, לצד בקשת הארכת מעצר עד תום ההליכים המשפטיים.