פענוח הרצח בחניון גני יהושע: הצהרת תובע נגד שני חשודים

היחידה המרכזית של מחוז תל אביב פענחה את רצח אמיר אלוואחאח, והבוקר (ראשון) הוגשה הצהרת תובע נגד שני חשודים בפרשה.

אלוואחאח נורה למוות לפני כחודשיים בחניון גני יהושע בתל אביב. הרקע לרצח הוא סכסוך בין ארגוני פשיעה ברחוב הערבי.

הרצח אירע ב-8 בנובמבר 2025, אז התקבל דיווח במוקד המשטרה על אירוע ירי בחניון גני יהושע. כוחות משטרה גדולים שהוזעקו לזירה החלו באיסוף ראיות ובחקירה. מהחקירה עלה כי הקורבן, שנסע ברכבו בתוך החניון, נורה על ידי מתנקש שרכב על אופניים חשמליים. הקורבן ניסה להימלט, אך התמוטט בסמוך לזירה ומותו נקבע בבית החולים.

דוברות המשטרה

מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, קיים הערכת מצב בזירה והטיל את החקירה על היחידה המרכזית של המחוז. במהלך חקירה מאומצת נאספו ראיות פורנזיות ודיגיטליות רבות, שסייעו לחוקרים לגבש את תמונת האירוע והמניע לרצח.

עם התקדמות החקירה זוהו שני חשודים: תושב יפו בן 21, החשוד בביצוע הרצח, וקטינה בת 16, שעל פי החשד סייעה לו במסגרת "כיפה אדומה" - והובילה את הקורבן למפגש בזירת הרצח.

על פי החשד, הקורבן הגיע לחניון למפגש רומנטי לכאורה עם הקטינה. בעת שהמתין לה, ארב לו החשוד, רכב לעברו על אופניים חשמליים, ירה לעברו מספר יריות ונמלט מהמקום.

עוד עלה מהחקירה כי החשוד ברצח נעצר כחודש לאחר האירוע, ב-8 בדצמבר 2025, במסגרת תיק אחר, בחשד להחזקת אמצעי לחימה בעיר לוד. באותה פעילות סיכלו בלשי הימ"ר אירוע ירי מתוכנן כלפי אדם אחר, עצרו שלושה חשודים ותפסו אקדח טעון שהוסתר בקורקינט עליו רכב החשוד.

הבוקר הגישה הפרקליטות הצהרת תובע נגד שני החשודים, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.