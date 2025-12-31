לאחר 22 ימי מעצר: חשד נוסף נגד ראש עיריית נצרת לשעבר

פרסום ראשון: אחרי 22 ימי מעצר, המשטרה מודה בבית המשפט כי החשדות נגד ראש עיריית נצרת לשעבר, עלי סאלם, טרם הוטחו בו במלואם. במהלך דיון בהארכת מעצרו נחשף כי רק בחקירה הבאה צפויה להתווסף נגדו עבירת שיבוש הליכי חקירה - עבירה שלא נחקר עליה עד כה תחת אזהרה.

לפי גרסת המשטרה, ראש עיריית נצרת לשעבר היה מעורב בסחיטה, אך במקביל גם נסחט בעצמו, וכי האירועים הנטענים הופסקו לפני מספר חודשים, עוד בטרם סיים את תפקידו בעירייה.

כמו כן, בדיון חסוי בבית המשפט טענה המשטרה כי מיפתה את מסלול הכסף בפרשת הסחיטה של העירייה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים וכי היא יודעת לאן זרם הכסף ומי היה מעורב בו. לפי החקירה, הכספים עברו דרך כמה אפיקים פיננסיים במקביל כולל שימוש בצ'יינג'ים אך לא כציר המרכזי של העברת הכספים ושימוש בחברה שפעלה גם באופן לגיטימי (חברת השמירה שבעליה גם נעצר) כשחלק מהכספים הוגדרו ככספי סחיטה.

למרות יותר מ־20 ימי מעצר, הראיות הכלכליות המרכזיות טרם הוטחו בחשודים בטענה לחומר רגיש, ובית המשפט קבע חשש ממשי להעלמת כספים ולשיבוש החקירה.

דוברות המשטרה

כזכור, עלי סאלם, ראש עיריית נצרת לשעבר, נעצר מוקדם יותר החודש כחלק מפרשת "מבוך הקסם", בה נעצרו ראשי ארגון הפשע "בכרי", בהם ראש הארגון סמי וזוהיר בכרי. כמו כן נעצרו גם בנו של עלי סאלם, שאהד, ומספר בעלי תפקידים בעיריית נצרת.

המעורבים חשודים כי לקחו חלק פעיל בהעברת סכומי עתק לאנשי ארגון "בכרי", ובכך הביאו לפגיעה קשה במצבה הכלכלי של העיר נצרת ובאיכות חייהם של תושבי המקום.