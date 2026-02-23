רגע לפני חגיגות פורים, מלכת היופי לשעבר ואשת העסקים בהווה מור ממן מוצאת את עצמה בלב פרשה חדשה. הבוקר (שני) הגישה ממן תלונה במשטרת נתניה בחשד להונאה, לאחר שלטענתה קיבלה פניות רבות מעוקבות ברשת שטענו כי תחפושות שהוזמנו במסגרת שיתוף פעולה מסחרי שלה, לא סופקו.

מדובר בשיתוף פעולה עם מותג התחפושות "Petittamor", במסגרתו קידמה ממן את המוצרים ברשתות החברתיות. בעלת העסק, ענת ועקנין, הייתה אחראית על ההזמנות, הסליקה והמשלוחים.

לטענת לקוחות, התחפושות הוזמנו ושולמו מראש, אך לא הגיעו כלל, או שסופקו באיחור משמעותי. הודיה, אחת האימהות, סיפרה כי בנותיה אף הצטלמו לקמפיין, אך התחפושות לא סופקו בזמן. לאחר צילום הריאיון התחפושת אכן הגיעה, אולם לדבריה לא במצב אופטימלי.

קורל שוקור מתארת מקרה דומה. גם ד', אם לשניים, מספרת כי הזמינה תחפושת של בת הים הקטנה לבתה בעלות של 335 שקלים - אך נותרה ללא המוצר.

התלונה מגיעה בתקופה אישית מורכבת עבור ממן. לאחרונה פורסם כי היא ובן זוגה, דוד אזולאי, שנישאו בחודש מאי האחרון, נפרדו. במקביל חשפה כי מותג הטיפוח שהקימה קרס והיא נקלעה לחובות.

כעת עולה השאלה: האם ממן נושאת באחריות לאספקת המוצרים, כפי שהשתמע בתחילה מהקמפיין - או שמא שימשה כפרזנטורית בלבד, כפי שהיא טוענת כעת?

דבר אחד בטוח - לא מעט ילדות עלולות למצוא את עצמן מאוכזבות בפורים הקרוב, לאחר שהתחפושות שהובטחו להן פשוט לא הגיעו.

תגובת ענת וקנין מחברת "פטיט אמור": החברה מבקשת לפנות באופן אישי וישיר לכל אחת מלקוחותיה שנתנה בה את אמונה ורכשה מאיתנו תחפושת לחג הקרוב. החברה תזכה זיכוי מלא בגין אי אספקה, ועל מוצר פגום יתקבל זיכוי בהתאם. בנוסף, החברה תספק את יתר התחפושות ביומיים הקרובים. אנו מתנצלים מעומק הלב על עוגמת הנפש. הבטחנו איכות ואנו נעמוד מאחורי המילה שלנו, גם אם זה אומר לפצות את לקוחותינו עד האחרונה שבהן.