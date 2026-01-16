"בדרך לחתונה נעצרים ברהט": חשודים נעצרו בחנות חליפות

תגובה מהירה של שוטרי בילוש בתחנת רהט סיכלה הלילה (שישי) כוונת ירי במסגרת סכסוך פעיל בין פלגים בתוך משפחה בעיר. במהלך הפעילות, שהתרחשה בחנות לחליפות חתונה ואירועים, נעצרו שמונה חשודים. בבדיקה במקום נתפסו אקדח וחלקי נשק מסוג M-16.

החשודים והנשק שנתפסו הועברו להמשך חקירה בתחנת רהט, במסגרת מדיניות "אפס סובלנות" של משטרת ישראל כלפי מחוללי פשיעה. במשטרה מדגישים כי ימשיכו להשקיע את כל האמצעים העומדים לרשותם - הן הגלויים והן הסמויים לסיכול אירועי אלימות, תפיסת אמצעי לחימה והבאת עבריינים לדין.

כוחות משטרת ישראל במחוז הדרומי, בשיתוף לוחמי משמר לאומי ומג"ב, פועלים במאבק יזום ונחוש נגד אירועי ירי, אלימות והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים, בדגש על סכסוכים פליליים העלולים להסלים ולסכן חיי אדם. הפעילות נועדה לחזק את ביטחון הציבור ולשמור על שלום האזרחים שומרי החוק.

פעילות זו היא חלק ממאמץ מתמשך של משטרת ישראל לצמצם את האלימות בחברה הערבית, למנוע סכסוכים שמסכנים חיי אדם ולהבטיח ביטחון ושקט תושבי רהט והסביבה.