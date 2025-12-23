ניצל קשישים במאות אלפי שקלים: תושב ירושלים חשוד בעוקץ

תושב מזרח ירושלים נעצר בחשד לעוקץ שיטתי של קשישים ולקוחות תמימים בהיקף של מאות אלפי שקלים, כך פרסמה היום (שלישי) המשטרה. בתום חקירה של שוטרי מחוז ירושלים, הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.

החשוד נעצר בתום חקירה סמויה, מורכבת וממושכת, והוא חשוד ביצוע שורת עבירות מרמה, עוקץ, זיוף, התחזות והלבנת הון. על פי ממצאי החקירה, החשוד, בשנות ה-30 לחייו, בעל פנצ'רייה באזור גן הפעמון בירושלים, פעל לאורך זמן בשיטה מתוחכמת: לקוחות שהגיעו לבית העסק לצורך שירותים בסיסיים כגון בדיקת אוויר, החלפת גלגל או טיפול שגרתי, מצאו עצמם מול דרישות מופרזות לתשלום, לעיתים בסכומים של אלפי ואף עשרות אלפי שקלים, בגין "תקלות" שכלל לא היו קיימות.

דוברות המשטרה

מהחקירה עלה כי החשוד הציג עצמו כעסק מורשה, הפעיל לחץ על הקורבנות, רבים מהם קשישים, ודרש תשלום מיידי עבור "תיקונים דחופים". בחלק מהמקרים נגבה תשלום במזומן, באחרים בוצעו חיובי אשראי ללא ידיעת הקורבן, הוצגו מסמכי זיכוי פיקטיביים, ובמקרים חמורים אף נלקחו הקורבנות לכספומטים סמוכים, שם נדרשו למשוך סכומי כסף חריגים ולמסור אותם לחשוד.

במסגרת החקירה, נחשפו גם מקרי מרמה חמורים נוספים, ובהם מקרה בו קורבן מבוגר רכש מהחשוד רכב בסכום של 84 אלף שקלים, חלקו במזומן וחלקו בהעברה בנקאית דרך צ'יינג'. הקורבן קיבל את הרכב, אך ללא העברת בעלות. בהמשך התברר כי הרכב מעוקל, ולא ניתן היה להשלים את העברת הבעלות. לאחר מכן, החשוד לקח את הרכב מהקורבן והציע רכב חלופי באמצעות חברת השכרה, אך בפועל לא שילם עבור ההשכרה, והרכב נלקח על ידי חברת ההשכרה.

עוד עלה מהחקירה כי הוא רשם כלי רכב על שם קורבנות ללא ידיעתם, דבר שיצר חובות של מאות אלפי שקלים על שמו. בנוסף, זייף שיקים של קורבנות, מסר אותם לגורמים שונים, ונטל הלוואות על שמם ללא ידיעתו.

במקרה נוסף, החשוד הזדהה בשם בדוי בפני קורבן מבוגר, גנב מביתו שיק וניסה להפקידו, ביצע העברת כספים מחשבונו של הקורבן בסך 42 אלף שקלים לחשבון ברמאללה באמצעות צ'יינג', ואף ביצע משיכות מחשבון הבנק של הקורבן בשתי הזדמנויות שונות בסכום כולל של למעלה מ-15 אלף שקלים, כל זאת ללא ידיעתו או הסכמתו.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב עצרו את החשוד. במהלך החיפושים נתפסו עשרות אלפי שקלים במזומן, רכב, אלות, ציוד פנצ'רייה ושטיפה. במקביל, נפתחה חקירה כלכלית נגדו בחשד לאי הגשת דו"חות, העלמת הכנסות ועבירות מס בהיקף של למעלה מ-1.5 מיליון שקלים.

בתום חקירתו, הוגשה נגדו הצהרת תובע על ידי הפרקליטות, לקראת הגשת כתב אישום, ומעצרו הוארך בבית המשפט עד ליום חמישי הקרוב.

במשטרה הדגישו כי "מדובר בפרשייה חמורה של פגיעה באוכלוסיות מוחלשות וניצול ציני של אמון הקורבנות", וכי "תפעל בנחישות, ביד קשה ובאפס סובלנות נגד עברייני מרמה, ובפרט כאלה הפוגעים בקשישים ובאזרחים תמימים".