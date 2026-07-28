התפתחות דרמטית בפרשה: קצינת שב"ס נעצרה הבוקר (שלישי) בחשד לשיבוש חקירת רצח בניהו רזי ז"ל בירושלים והפרת אמונים תוך סיוע לאסיר המקורב לחשוד הנמצא בבריחה. על פי החשד, הקצינה סייעה לאביאור ששון החשוד ברצח להימלט, תוך שהיא מנהלת רומן עם אחיו רותם חודידה, המרצה עונש מאסר בגין הרשעות על עבירות סחיטה.

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המעצר הגיע בעקבות חקירה סמויה שהחלה לאחר שהתקבל מידע על ידי השב"ס, ממנו עלה החשד כי הקצינה, תושבת הוד השרון בת 34, המשרתת במתקן כליאה במרכז הארץ בו חודידה מרצה עונש מאסר, מקיימת עמו קשר רומנטי ובתוך כך לפי החשד יחד עמו פעלה לשיבוש החקירה וסיוע לאחיו, אביאור ששון הנמצא בהימלטות.

על פי החשד, חודידה נעזר בקשר שלו עם הקצינה כדי להעביר מסרים, ככל הנראה באמצעות הטלפון שלה. הקצינה נלקחה לחקירה, ובסיומה יוחלט האם להאריך את מעצרה.

עד כה נעצרו במסגרת הפרשה שתי בנות הזוג לשעבר של בניהו רזי והקורבן השני, אגם צרפי ושילת חוטה; המתווכת בינן ובין הרוצחים, מזל לינור ששון; ודויד קרן, שחיבר בין ששון לבין צרפי וחוטה. המשטרה כעת מנהלת מצוד אחר החשוד המרכזי ברצח, אביאור ששון, בנה של מזל לינור ששון המתווכת.

רפ"ק, רותם הילה זקן, ראש לשכת חקירות במרחב ציון: "המצוד אחר החשוד ברצח ממשיך להתנהל סביב השעון והחוקרים פועלים לילות כימים כדי להשיג כל בדל מידע שעלול להסגיר את מיקומו ולהביא למעצרו. אמרנו כבר בתחילת החקירה, נגיע לכל אדם שידו נגעה באירוע ולכל מי שמסייע לשיבוש החקירה או לבריחתו של החשוד, במטרה להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם כלל המעורבים".