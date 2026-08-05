העוקץ הרוסי - גרסת ה-AI: כך משתמשים עבריינים בבינה מלאכותית

זה לקח פחות משעה. ללא פריצה אלימה או שוד ברחוב, עשרות אלפי שקלים נעלמו בשיטת "עוקץ ה-AI". מדובר בגרסה האפלה של הבינה המלאכותית, שהופכת את הקול המוכר של בני המשפחה לכלי נשק בידי פושעים. השיטה מתוחכמת ומצמררת: שיחת טלפון תמימה לכאורה משמשת להקלטת דגימת קול, ומשם הדרך לזיוף מושלם המיוצר על ידי מחשב קצרה ומפחידה.

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הנוכלים מתחזים לנציגי רשויות ומסבכים את הקורבנות במסכת של "הצהרות הון" פיקטיביות. כדי לבנות אמון, הם מצרפים לשיחה את "בן המשפחה" - למעשה תוכנה המדמה את קול הבת או האחות בדיוק מדהים. המניפולציה הפסיכולוגית כה עמוקה, שהקשישים מוסרים מרצונם שקיות עמוסות במזומנים לשליחים המגיעים עד לפתח דלתם.

הרשת התמקדה במגזר הרוסי, תוך ניצול החשש המובנה מרשויות והנטייה לשמור חסכונות בבית. בימ"ר ירושלים מעריכים כי מדובר במאות מקרים, שרבים מהם לא דווחו בשל בושה עמוקה. פריצת הדרך הגיעה בזכות טביעת אצבע שהובילה למעצר על חם של שני חשודים בשכונת קטמון. השוטרים הצליחו להשיב לקורבנות המזועזעים עשרות אלפי שקלים ואירו, רגע לפני שנעלמו במעמקי השוק השחור.

אך זהו רק קצה הקרחון. בעולם שבו הטכנולוגיה משתלטת על המציאות, הקול שלנו כבר אינו ערובה לאמת. היום זה זיוף קולי, מחר זו עלולה להיות שיחת וידאו מזויפת של "ילד במצוקה". המסר של רשויות האכיפה ברור: אל תאמינו לכל מה שאתם שומעים. עצרו, תהו ובדקו היטב - המודעות היא המגן היחיד שנותר לנו מול הצד האפל של הקדמה.