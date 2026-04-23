פרטים חדשים ממשיכים להתברר על פרשת הריגול החמורה בחיל האוויר, שנחשפה ב-i24NEWS, זאת לאחר הגשת כתב אישום נגד שני הנאשמים - טכנאי F-15 מבסיס תל נוף.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לידי i24NEW הגיעה התכתבות בין הנאשם המרכזי - לסוכן האיראני. הסוכן שאל את החייל האם הוא מתכוון לעבוד עימם - וציין שהם משלמים "משכורות גבוהות". החייל השיב: "בטח, רק תעבירו קודם ת'דולרים לחשבון". האיראני ענה לו - "אם אראה שאתה אמיתי, תקבל 'מתנה להרגעה'. מה היכולות שלך?", והחייל השיב: "תראה לי שאתה אכן מאיראן ולא סתם מתחזה".

בשיחה נוספת כתב הסוכן: "לאיזה כלי נשק יש לך גישה ומה המחיר?". החייל השיב כי העלות היא 500 עד 1,000 שקלים". בתגובה, הסוכן ביקש מהחייל להוכיח שהוא אמיתי ולא שוטר - והחייל השיב: "אני לא שוטר, אני חייל בחיל האוויר".

ל-i24NEWS נודע, כי הם התבקשו לאסוף מידע לא רק על השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', ועל הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי - אלא גם על ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. השניים אף העבירו מיקומים וכתובות מגורים. עבור כל דמות, הנאשם המרכזי ביקש סכום זעום במיוחד, כ-150 שקלים בלבד.

בהמשך ההפעלה, הסוכן האיראני הסלים את הדרישות וביקש מהם גם להתנקש במפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר. עוד נודע כי הפעלת השניים נמשכה במשך למעלה משנה, כולל במהלך מבצע "עם כלביא" ו"שאגת הארי" - עד למעצרם.

סמוך למבצע "עם כלביא" הם אף התבקשו לעכב במכוון הוצאת מטוסים לפעילות מבצעית. אחד החיילים נאשם בסעיף העבירה החמור "סיוע לאויב בזמן מלחמה" - לאחר שהעביר חומרים מהכשרתו הצבאית על מערכות מסווגות של מטוסי קרב. במסגרת החקירה שהתנהלה בשב"כ וביל"פ מחוז מרכז - נעצרו תחילה שישה חיילים נוספים.

בעקבות הפרשה, מפקד בסיס תל נוף כינס בשבועות האחרונים את החיילים והזהיר: "יש מספר מקרי ריגול, תינקט יד קשה".