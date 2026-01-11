אימה בסלון: חזרה מחו"ל ומצאה שני שב"חים שישנו בביתה

אימה בסלון הבית: תושבת תל אביב חזרה בסוף השבוע האחרון מחופשה בחוץ לארץ וגילתה בסלון הבית שני שוהים בלתי חוקיים מיהודה ושומרון, שישנים בסלון ביתה לצד רכוש רב, שעל פי החשד נגנב ממנה, כך הודיעה הבוקר (ראשון) המשטרה.

על פי הודעת המשטרה, ביום שישי האחרון דיווחה תושבת תל אביב, אשר שבה מחופשה בחו"ל לביתה והבחינה עם כניסתה בשני אנשים חשודים השוהים בסלון הדירה. התושבת הזעיקה את בלשי תחנת לב תל אביב למקום.

הבלשים, שהגיעו לכתובת במהירות ונכנסו לדירה, הבחינו בשני החשודים כשהם ישנים בתוך הדירה. הבלשים עצרו את החשודים ובבדיקה עלה כי מדובר בקטין בן 17 ובגיר בן 21, תושבי שטחים ללא אישורי שהייה בישראל. בחיפוש שבוצע ברשותם נתפסו כסף רב, תכשיטים, כרטיסי אשראי ורכוש נוסף, שעל פי החשד נגנב מהדירה.

החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלאו. החשודים הובאו אתמול לדיון בבית המשפט, שם הוארך מעצרם. החקירה נמשכת לבחינת מעורבותם באירועי רכוש נוספים.

המלחמה בשוהים הבלתי חוקיים מעסיקה את המשטרה בזמן האחרון. רק בשבוע שעבר, המשטרה הגישה כתב אישום חמור נגד שוהה בלתי חוקי, בן 25 תושב נפת חברון, בגין שני אירועי תקיפת קשישים בתל אביב.

לפני כשבוע וחצי, הוגש כתב אישום נגד שלושה מאבטחים במחסום ביטחוני באזור גבעת זאב בגין עבירות שוחד, שעל פי החשד ניצלו את תפקידם ואפשרו להעברת רכבים שהבריחו שוהים בלתי חוקיים. כמו כן, הוגש כתב אישום נגד שני מעורבים נוספים בפרשה אשר מואשמים במתן שוחד למאבטחים והסעת שוהים בלתי חוקיים.

בסוף חודש דצמבר האחרון, נעצרו חמישה שוהים בלתי חוקיים בתוך מבנה פעיל של בית ספר לבנות בעיר בני ברק. החשודים אותרו לאחר דיווח לעירייה על פועלים חשודים במקום. סיירי האבטחה שהוזנקו לזירה מצאו אותם בתוך חדר מדרגות, לכאורה ללא כל הפרדה מהתלמידות.