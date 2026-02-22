העבריין המורשע אשר בן עוז מסתבך שוב: בית המשפט קיים דיון בהליך חדלות הפרעון, ובן עוז אינו משתף פעולה. האם הוא שוב עומד בפני מאסר? הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", כתבת הרווחה גילה צוקרון-גולן הביאה את הפרטים.

i24NEWS

במהלך הדיון, השופט אמר לנאמן - תגיש בקשת מעצר, כדי שאולי אשר בן עוז יתחיל לשתף פעולה. נזכיר כי כפי שחשפנו ביוני האחרון, 12 מיליון שקלים יש בהליך חדלון הפרעון, ועשרות אנשים עדיין מחכים להרבה מאוד כסף שהעבריין הבטיח להם ולא קיים.

בעקבות הפרסום, נפתחה נגדו חקירה והחל הליך פשיטת רגל. בן עוז יצא מהכלא והפך לאיש עסקים - והצליח להפיל גם אותם עם הבטחות גדולות למאות אלפי שקלים, שנותרו ריקות.

בחודש יוני האחרון, חשפנו כיצד כוכב הרשתות החברתיות מצליח להפיל בפח קורבנות. הוא נהנה להתראיין לא מעט ואוהב להתרברב בסגנון החיים היוקרתי שלו. אנשים ששוחחנו איתם סיפרו כיצד באו לעבוד וללמוד איתו - בין היתר על הגשמת חלומות ואיך לבקש הלוואות שיוחזרו בריביות גדולות מאוד. אך כשהם אמורים לקבל את כספם בחזרה - הם נתקלים בהתחמקויות, בתירוצים ולפעמים גם בגסות רוח.