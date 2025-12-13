500 מחסניות: סוכל ניסיון הברחת אמל"ח במעבר חוצה שומרון

למעלה מ-500 מחסניות נתפסו בפעילות של שוטרי מחוז ש"י ולוחמי משמר הגבול במהלך הלילה (שבת) בגזרת מעבר חוצה שומרון.

במהלך הפעילות עצרו הכוחות רכב שהגיע מכיוון מערב ונסע לתוך יהודה ושומרון. לאחר חיפוש ברכב נתפסו למעלה מ-500 מחסניות ריקות של רובה מסוג M-16, בכמות חריגה המעידה על חשד להברחה משמעותית של אמצעי לחימה.

נהג הרכב, תושב לוד, נעצר והועבר לחקירה. הרכב והממצאים נתפסו להמשך בדיקה וחקירה. כרגע עדיין לא ידוע האם האמל"ח שהוברח יועד למטרות פליליות או למטרות טרור.

החקירה עדיין נמשכת לבחינת נסיבות האירוע ומציאת מקור הממצאים ויעדם. במשטרה בוחנים כעת חשדות לעבירות ביטחוניות ופליליות חמורות.