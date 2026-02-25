יחידה מבצעית ו-245 שוטרים: התוכנית למאבק בפשיעה הערבית

ניצב מעוז בן שבו, שמונה לפני כחודשיים לתפקיד הממונה על הפשיעה בחברה הערבית, הציג למפכ"ל בימים האחרונים את התכנית שגיבש. בן שבו דורש הקמת יחידה מבצעית שתהיה כפופה אליו ותמנה 245 שוטרים, במבנה דומה ליחידות המרכזיות במחוזות המשטרה.

התוכנית של בן שבו כוללת שני קצינים בדרגת ניצב משנה - אחד שיתפקד כראש מטה, והשני ישמש כמפקד יחידת פשיעה בת 215 תקנים של חוקרים ובלשים.

בנוסף ליחידה המבצעית, התוכנית תכלול מדור מחקר בראשות קצין בדרגת סגן ניצב, ובו יהיו שמונה שוטרים וקצינים. כמו כן, בן שבו מבקש נהג עוזר ואנשי לשכה.

המפכ"ל דרש מניצב בן שבו לבצע התאמות לתכנית, שכן על פי גורם המעורה בפרטים, האפשרות שהמשטרה תצליח להסיט תקנים רבים כל כך ליחידה החדשה אינה סבירה.