פרשת השחיתות בהסתדרות: בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף של כ-589 מיליון שקלים הוגשה לבית המשפט הכלכלי בתל אביב נגד "מנורה מבטחים" ונושאי משרה בכירים בה - כך פרסמה לראשונה הערב (רביעי) ראש תחום פלילים לי עייש. הבקשה הוגשה בשם ציבורי המשקיעים בחברה.

לטענת התובעים, החברה ובכיריה ידעו או היו חייבים לדעת על מעורבות גורמים ב"מנורה מבטחים" בחקירה הפלילית, אך לא עדכנו את ציבור המשקיעים בזמן. המשמעות, לטענתם, היא כי הציבור השקיע במנייתם - בלי לדעת על החקירה, וכשהמידע נחשף המניה צנחה. התביעה מופנית גם אישית נגד מנכ"ל החברה, היו"ר ונושאי משרה נוספים.

כזכור, בסוף דצמבר האחרון פשוט חוקר להב 433 על משרדי החברה. שלושה בכירים - היו"ר, המנכ"ל והסמנכ"לית נחקרו אז באזהרה. רק לאחר הפרסומים על החקירה דיווחה מנורה לבורסה, ומניית החברה ירדה בכ-5.3% - תוך שלושה ימים. ירידה חדה ביחס לשוק. עוד נטען בנוסף כי מנורה לא ביצעה, או לפחות לא דיווחה, על בדיקה פנימית שנדרשה בנסיבות כאלה.

בחברת מנורה מבטחים בחרו שלא להתייחס לדברים