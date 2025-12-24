המפקח נרדם, החשוד הפר מעצר בית - ושדד חנות תכשיטים

מפקח על פורץ במעצר בית שנרדם, אפשר לשודד לחמוק ולבצע שוד יהלומים במאות אלפי שקלים, במרכז תל אביב. אבל השודד נתפס על חם עם השלל לפני שהצליח לברוח מהחנות. ראש דסק הפלילים לי עייש הביאה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" את התיעוד מהאירוע החריג.

החשוד, בן 37 מירושלים, היה באותה עת במעצר בית על עבירה אחרת. בשלב מסוים, ניצל את העובדה שהמפקח עליו נרדם, יצא מהדירה והפר את תנאי מעצר הבית. משם הגיע לחנות התכשיטים היוקרתית ברחוב אלנבי בת"א, כשהוא מצויד בלום. הוא ניפץ את חלון הראווה והתפרץ פנימה.

מצלמות האבטחה תיעדו אותו בתוך החנות: נע בין הוויטרינות, פועל בקור רוח, בוחר תכשיטים ופריטי ערך ומעמיס אותם למזוודות.

במהלך האירוע, החשוד השליך מזוודה אחת שהכילה רכוש רב מהחנות, דרך החלון שממנו פרץ פנימה. אלא שהוא עצמו נתפס בתוך בית העסק כשברשותו מזוודה מלאה נוספת. שווי הרכוש מוערך בכ-400 אלף שקלים. בחקירתו הודה במיוחס לו.

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד