חמושים, עם מדים צבאיים ונשקים ארוכים, שוהים במתקן אימונים ביריחו שבשטחי הרשות הפלסטינית ומבצעים בימים האחרונים אימונים צבאיים חריגים מסוגם - שמעוררים דאגה בישראל.

במתקן, ברחובות הערים הפלסטיניות ובירדן, מאות אנשי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית תועדי עם שכפ"צים וקסדות, כשהם עורכים תרגילים נרחבים שכללו ירי בנשקים, פשיטות על מבנים, ומארבים בשטח הבנוי והפתוח.

בעוד במערכת הביטחון מנסים להרגיע, ואומרים כי האימונים שהרשות עורכת נעשים על פי הסכמי הביניים ושעוקבים אחר כל חריגה, בקרב אזרחי ישראל החשש מ"היפוך קנים" נמצא מעבר לפינה.

בנוסף, לא רק התרגילים הללו זוכים להתנגדות ציבורית בישראל. בשנים האחרונות הועברו לידי הרשות הפלסטינית עשרות רכבים ממוגני ירי - שלא אחת נחסמו בידי אזרחים ישראליים. תרחיש של תקיפה רחבה מצד מעוזי הטרור באיו"ש נמצא תקופה על השולחן, ויש לקוות - שנמצא בראש סדרי העדיפויות.

