מקורות בחמאס חשפו: חלק מהחטופים הוחזקו מתחת לעמדות צה"ל ברצועת עזה

העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" דיווח היום (שבת) מפי מקורות בחמאס ובפלגים הפלסטיניים כי תהליך החזקת החטופים הישראלים, חיים ומתים כאחד, הייתה משימה קשה ומפרכת מאוד, ומעולם לא הייתה קלה, דבר המצביע על כך שניתנו הוראות מחמירות מצד ההנהגה הבכירה בזרוע המדינית והצבאית לפעול באופן אינטנסיבי להחזקתם, כולל החללים.

המקורות טענו כי כמה פעמים במהלך המלחמה צה"ל היה במרחק מטרים ספורים בלבד מחלק מהחטופים, והאחראים על אבטחתם הצליחו להטעות את הכוחות מלהגיע אליהם, או לחלץ אותם משם בדרכים שונות שלא התגלו. חלקם אף היו במנהרות מתחת לעמדות הכוחות הישראליים ולא התגלו.

המקורות חשפו לעיתון כי מספר ימים לאחר טבח ה-7 באוקטובר, הנהגת גדודי אל-קסאם (הזרוע הצבאית של חמאס) ניהלה שורה של מגעים ישירים ועקיפים עם מפקדי שטח מפלגים אחרים שחטפו אנשים, חיים ומתים, וסידרה איתם את תהליך החזקת החטופים אצלם, וכן יזהו וימספרו אותם. חלקם הועברו לידי גדודי אל-קסאם, וחלקם הועברו לידי גדודי אל-קודס, הזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי.

על פי המקורות, הנהגת הזרוע הצבאית של חמאס עקבה אחר תהליך החזקת החטופים החיים והחללים, בין אם אצלם ובין אם אצל פלגים אחרים. לאחר הפסקת האש הראשונה בנובמבר 2023, התקיימו פגישות ישירות פנים אל פנים עם מנהיגים צבאיים מפלגים אחרים כדי לגבש תמונת מצב על החטופים, ולספור מי חי ומי מת.

כמו כן דווח כי הנהגת הזרוע הצבאית של חמאס, בשיתוף פעולה עם הדרג המדיני בארגון הטרור ופלגים אחרים, נקטה באמצעי תיאום משותפים ונרחבים במהלך הפסקת האש שהושגה בינואר 2025, כדי לשמור על הנושא תחת פיקוח מלא, והיא הסתמכה על שיתוף פעולה משותף עם הג'יהאד האסלאמי, שיסייע לה בנושא זה, בהתחשב בכך שלג'יהאד האיסלאמי יש יכולות צבאיות טובות יותר מאשר לפלגים אחרים, ויש להם אמצעים כמו מנהרות שיכולים לסייע ולתרום לתהליך החזקת החטופים.

באותה עת, ספרו מחדש את מספרי החיים והמתים, ונקבע מיקומם, על מנת למסור אותם במסגרת ההסכם שנחתם, תוך ציון מספרים מסוימים לכל פעולת מסירה, שהתרחשה פעם או פעמיים בשבוע, בהתאם לתנאי השטח ולפרטי ההסכם.

המקורות הסבירו כי החטופים החיים הועברו ללא הרף ממקום למקום, ומאזור לאזור, בהתאם לתנאי השטח, ותחת שמירה כבדה מבלי להפנות לכך תשומת לב. בנוסף, הם עברו בין מנהרות ודירות מגורים מעל הקרקע, ומקומות אחרים, בעוד החללים נשמרו בקברים בתוך המנהרות, או בסביבת בתי קברות, או בנקודות המיועדות לפלגים שיש להם את האמצעים לשמור על גופות.

המקורות ציינו כי משימת ההגנה על החטופים, חיים והחללים כאחד, לא הוגבלה לעבודתה של יחידת הצל של אל-קסאם, אלא הורחבה ליחידות אחרות כדי לספק להם תמיכה לאור המלחמה הקשה שניהלה ישראל, וכי רבים מהחטופים הועברו מצפון הרצועה לדרומה, בתנאי ביטחון מחמירים.