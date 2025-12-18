ישראלי שהבריח אמל"ח ברחפנים לארץ - נעצר במעצר מנהלי

תקדימי: אזרח ישראלי שהבריח אמל"ח באמצעות רחפנים אל שטח מדינת ישראל נעצר היום (חמישי) על ידי שב"כ והמשטרה - כשלנוכח מסוכנותו חתם שר הביטחון ישראל כ"ץ על צו מעצר מנהלי כנגדו.

החשוד, תושב ביר הדאג', נעצר לחקירת שב"כ לאחר חקירה שהתנהלה בשבועות האחרונים, בעקבות מידע כי הוא משמש גורם מרכזי בהברחות אמצעי לחימה בגבולות המדינה. הסיכון הנשקף מפעילותו, מצטרף למידע ממנו עולה כי בתקופה האחרונה חלה עלייה משמעותית בהברחות האמל"ח בגבולות המדינה, לרבות אמל"ח חריג או בעל פוטנציאל משמעותי לסיכון ביטחון המדינה.

תשתיות טרור רבות פועלות לקידום הברחות לשטחי ישראל במטרה להציף את השטח בנשק, ובכך להקל את הנגישות של מחבלים לאמצעי לחימה לפעילותם. בנוסף, כמות האמל"ח המשמעותית המוברחת לישראל מביאה לירידת מחירים משמעותית, דבר המגביר את נגישותם של כלי נשק לגורמי טרור בישראל ובאיו"ש. בכך, מסייעת פעילותם המסוכנת של מבריחים לארגוני הטרור כדי לקדם את מטרותיהם.

"שירות הביטחון הכללי, בשילוב כלל גורמי הביטחון, ימשיך לפעול בנחישות לאיתור ולסיכול פעילות טרור המסכנת את ביטחון מדינת ישראל, כוחות הביטחון ואזרחיה", נמסר.