הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התייחס היום (ראשון) באופן פומבי וחריג לעצירת המינויים בצה"ל ופנה אל המועמד מטעמו למפקד חיל הים אלוף אייל הראל, שסיים את תפקידו כראש אגף תכנון: "אתה מגיע בשל ומוכן לפקד על זרוע הים ולהובלתה בשנים הקרובות - כפי שאני מקווה שיסוכם בתקופה הקרובה מאוד".

דבריו של זמיר מגיעים ברקע משבר היחסים עם שר הביטחון. פרשננו הצבאי יוסי יהושוע פרסם לאחרונה כי כ"ץ מעכב את מינויו של אלוף הראל למפקד חיל הים בשל דרישה למנות את מזכירו הצבאי, תת-אלוף גיא מרקיזנו, לנספח צה"ל בוושינגטון ולהעלותו לדרגת אלוף, זאת לאחר שהרמטכ"ל הודיע לו כי הוא אינו רואה בו מועמד לכך.

הסערה הקודמת בין השניים הגיעה לאחר הודעת הצבא על סבב המינויים בצה"ל, אותו כ"ץ סרב תחילה לאשר ותקף את צעדי הרמטכ"ל. בהודעתו אמר אז שר הביטחון כי החיכוכים בינו לבין זמיר מגיעים על רקע פעולותיו של הרמטכ"ל שנעשו בניגוד לאישורו או בחוסר ידיעתו.

סבב המינויים בצה"ל אושר בתום פגישה בין השניים, אך טרם זאת סרב כ"ץ לאשר את מינויו של אלוף-משנה (מיל') גרמן גילטמן למפקד המרכז למפקדות בזרוע היבשה, מינוי בו היה מיועד לחזור לשירות קבע. שר הביטחון טען כי הקצין עודד סרבנות בימי המחאה נגד הרפורמה המשפטית, וכי הוא חבר בארגון "אחים לנשק". בעקבות הסערה שנוצרה, הסיר גילטמן את מועמדותו לתפקיד.