במהלך גל התקיפות הלילי: חוסל אחראי מטה המודיעין של חיזבאללה

צה"ל הודיע היום (שני) כי חיסל את חסין מקלד, אחראי מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה, שהיה אמון על גיבוש תמונת המודיעין על כוחות צה"ל באמצעות כלי איסוף שונים.

מקלד חוסל במהלך גל התקיפות הרחב שביצע חיל האוויר ברחבי לבנון, בתגובה לשיגורי הרקטות לעבר צפון ומרכז הארץ. במשך השנים האחרונות מילא המחבל שורה של תפקידים במטה המודיעין של חיזבאללה, ומונה לתפקידו הנוכחי לאחר חיסול קודמו בתפקיד, במבצע "חיצי צפון" יחד עם האשם ספי א-דין.

צה"ל ציין כי מטה המודיעין מוביל את הכוונת העשייה המודיעינית בארגון הטרור חיזבאללה למול ישראל ומרכז בידו יכולות איסוף אסטרטגיות של הארגון.

כאמור, חסין מקלד חוסל בגל התקיפות הישראליות הלילה שהגיעו זמן קצר לאחר שחיזבאללה החליט להצטרף למערכה - ושיגר מטח רקטות לעבר חיפה והסביבה. ארגון הטרור פרסם הצהרה לאחר השיגורים ואמר כי "האויב הישראלי אינו יכול להמשיך בתוקפנות מבלי לקבל תגובת אזהרה לעצור אותה ולסגת משטחי לבנון הכבושים".

הרמטכ"ל זמיר כינס הערכת מצב ואמר לאחר הירי מלבנון כי "האחריות להסלמה הזו מוטלת על חיזבאללה, כל אויב שיאיים על הביטחון שלנו ישלם מחיר כבד". ראש ממשלת לבנון גינה את הירי ואמר כי מדובר במעשה חסר אחריות "לא משנה מי עומד מאחוריו".