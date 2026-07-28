בעקבות התגברות הפיגועים: השר כ"ץ הנחה לצה"ל להיערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים אמש (שני) דיון ביטחוני בנושא יהודה ושומרון, שבתומו הנחה כ"ץ את צה"ל להרחיב את הפעילות ההתקפית נגד הטרור הפלסטיני, שלדבריו "מנסה להרים מחדש את ראשו", ולהיערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף.

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לפי הודעת לשכת שר הביטחון, המהלך יתבצע בהתאם למודל שיושם במחנות הפליטים ג'נין, טולכרם ונור א-שמס, שפונו מתושבים, טוהרו מתשתיות טרור וצה"ל שוהה בהם באופן קבוע. בלשכת שר הביטחון מסרו כי המדיניות שעליה הנחה כ"ץ עם כניסתו לתפקיד, בגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו, הביאה לירידה של כ-80% בהיקף פעילות הטרור בשנת 2025 וגם במהלך שנת 2026.

בנוסף, בעקבות החלטת ועדת הערעורים הצבאית ביהודה ושומרון לקבל את הערר שהוגש נגד צו ההרחקה שהוציא אלוף פיקוד המרכז, בהתאם להמלצת שב"כ, נגד טל ינון דרדיק בשל פגמים באופן הוצאת הצו, הנחה כ"ץ שלא לחדש את צו ההרחקה ולפעול להתמודדות עם העניין בדרכים אחרות.

כזכור, בשבוע האחרון האלימות ביהודה ושומרון התגברה והגיעה לשיאה כשבניהו מלט, בן 32 מחוות גלעד, ששימש כחבר כיתת הכוננות ואחראי החקלאות של היישוב ורס"ן יובל עזרא, תושב הרצליה בן 27 נהרגו בפיגוע ירי במהלך פעילות מבצעית בכפר תל הסמוך לשכם.

מתחקיר ראשוני של נסיבות האירוע עולה כי הפיגוע החל בשעות הבוקר, לאחר שהתקבל דיווח ממוקד אודות קבוצת מטיילים ישראלים שהגיעה לאזור הכפר תל ונרגמה באבנים על ידי עשרות פלסטינים. עם קבלת הדיווח, הוזעקו למקום כוחות צבא לצד חברי כיתת הכוננות של חוות גלעד, בהם בניהו מלט ז"ל, שקפץ לנקודה כדי לסייע בחילוץ המטיילים מהמארב.

במהלך פעולת החילוץ והתפתחות הפרות הסדר האלימות במרחב, הצליחו מחבלים פלסטינים לחטוף את נשקו האישי של מלט, ופתחו לעברו באש מטווח קצר. הוא נפצע אנושות, ורופאים נאלצו לקבוע את מותו בשטח כעבור זמן קצר. במקביל, כוחות גדוד 411 של חיל התותחנים שפעלו בגזרה נכנסו ללחימה ולפעילות מבצעית מול מקורות הירי, שבמהלכה נפגע ונפל מפקד הסוללה, רס"ן יובל עזרא.