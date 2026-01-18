6.2 מיליארד ש' למילואים: פחות ימי שירות ויותר הטבות ללוחמים

ועדת השרים למילואים, בראשות שר הביטחון ישראל כ"ץ, אישרה היום (ראשון) את עקרונות מתווה התגמול והוקרת מערך המילואים לשנת 2026, בהיקף של 6.2 מיליארד שקלים. המתווה החדש כולל שמירה על התגמולים שניתנו למשרתי המילואים בשנת 2025, תעדוף מובהק ללוחמים ומפקדים, והטמעת מודל דיפרנציאליות המאפשר הטבות שונות בהתאם לאופי וסוג שירות המילואים.

במסגרת המתווה הוחלט להפחית בשנת 2026 את מספר ימי המילואים בשיעור של שליש - מבלי לפגוע בזכויות ובהוקרה של המשרתים - במטרה להקל על החיילים והחיילות ולתת להם "אוורור" לצד המשך תמיכה במערך המילואים.

שר הביטחון כ"ץ אמר: "זו הדרך שלנו לומר לאנשי ולנשות המילואים שמדינת ישראל רואה אותם, מעריכה אותם ותעמוד תמיד מאחוריהם ומאחורי משפחותיהם. שנת 2025 הייתה שנה של מלחמה קשה ב-7 זירות שונות, שבה משרתי המילואים נשאו על כתפיהם נטל כבד במיוחד. המתווה החדש מעניק העדפה ברורה למערך הלוחם, מתוך הכרה עמוקה במחיר האישי, במסירות יוצאת הדופן ובתרומה האדירה שלהם לביטחון המדינה".

בישיבה הציגו נציגי משרד הביטחון ומשרד האוצר את העקרונות להחלטת ממשלה שתובא לאישור במהלך השבוע הקרוב, הכוללת גם סטטוס מימושן של ארבע החלטות ממשלה שאושרו מאז השבעת הממשלה באוקטובר 2023. לפי הסיכום בין שר הביטחון לשר האוצר, היקף ימי המילואים בשנת 2026 יעמוד על 40,000 ימי מילואים בממוצע ביום, תוך שמירה על תגמולים ותעדוף הלוחמים.

המתווה החדש נועד לתת מענה לצורך המבצעי המתמשך, לשימור כשירות מערך המילואים ולחיזוק החוסן הכלכלי, המשפחתי והנפשי של המשרתים.

אייל הנס, ראש אגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון, ציין: "משרתי ומשרתות המילואים נכנסים לשנה השלישית בפעילות עצימה. תרומתם חשובה מאוד ולכן אנו מחויבים לבניית מענים מותאמים. נמשיך לפתח מענים נוספים יחד עם משרדי הממשלה, ארגונים ועמותות, במטרה לחזק את מערך המילואים ואת המשפחות שמסביבם".

לפי גורמי משרד הביטחון, המתווה החדש מהווה המשך לפעילות מתואמת של משרד הביטחון ומשרד האוצר, ומבוסס על שורת החלטות ממשלה שאושרו מאז אוקטובר 2023 בהיקף כולל של כ-20 מיליארד שקלים, במטרה לשמר את הכשירות המבצעית של מערך המילואים לצד תמיכה במשרתים ובמשפחותיהם.