בהוראת פרקליט המדינה: המשטרה הוסיפה עבירת סיוע לאויב במלחמה נגד בצלאל זיני | אבישי גרינצייג

פרשת ההברחות לעזה: המשטרה הוסיפה עבירת סיוע לאויב במלחמה נגד שלושת החיילים ובתוכם בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ, בגין הברחת הסיגריות לעזה, כך פרסם הערב (שלישי) פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג. כאמור, הסעיף המדובר נוסף ברגע האחרון, בהוראת פרקליט המדינה עמית איסמן.

מוקדם יותר היום, בית המשפט התיר לפרסום כי אחיו של זיני חשוד בפרשה. לצד זאת, המשטרה הסכימה לפרסם, לבקשת i24NEWS, כי החשד נגדו הוא הברחת סיגריות.

בית המשפט האריך את מעצרו של זיני, ואת מעצר שני החשודים הנוספים, עד ליום חמישי - אז יוגש כתב האישום. שמואל, אח נוסף של השניים אמר לעיתונאים מחוץ לבית המשפט: "האמת תצא לאור, הוא זך וצדיק".

כאמור, על פי החשד, הוא היה חלק מהמבריחים שהעבירו את הסחורה באמצעות שיירות צה"ל. הפרשה נחקרת כבר למעלה מחודש וחצי - כאשר במרכזה נמצא חשד להברחת סחורות לרצועה תמורת בצע כסף. החומרים שהוברחו מוגדרים כחומרים דו שימושיים - חומרים שאינם אמצעי לחימה אך עלולים לשמש ארגוני טרור.

כזכור, פרשנו לענייני משפט, אבישי גרינצייג, פרסם אמש כי במשרד המשפטים סבורים שאין עילה להפסקת כהונת זיני כראש שב"כ או לצמצום ופגיעה בסמכויותיו, גם לאחר כתב האישום הצפוי נגד קרוב משפחתו.

כמו כן, פורסם כי דוד זיני ליווה את החקירה, ומנע את עצמו מעיסוק בה ברגע שהתברר שקרוב משפחתו מעורב בה. כמה ימים לאחר מכן - נעצר אותו קרוב משפחתו. בתיאום עם היועמ"שית בהרב-מיארה נקבע שהחקירה הזו תמשיך להתנהל על ידי שב"כ תוך מידור ראש שב"כ, ושאת החקירה של קרוב המשפחה עצמו תבצע המשטרה.