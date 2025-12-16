ייסגר התיק נגד הקצין שהכניס את ז'אבו ארליך ז"ל ללבנון

הפרקליטות הצבאית הודיעה היום (שלישי) על סגירת תיק החקירה נגד אל"מ (מיל') יואב ירום, שנפתח בעקבות מותם של סמל גור קהתי ז"ל וזאב חנוך (ז'אבו) ארליך ז"ל בהיתקלות מול מחבלי חיזבאללה בלבנון לפני שנה.

כמו כן, הוחלט שלא לנקוט בצעדים פליליים נגד ירום, כיוון שלטענתו ארליך ז"ל הצטרף לסיור מטעמים מבצעיים. עם זאת, הפרקליטות המליצה לנקוט בצעדים פיקודיים נגד הקצין, ששירת כראש מטה חטיבת גולני באותה העת. תיק החקירה נגד מעורב נוסף באירוע, שנחקר באזהרה במסגרת החקירה, ייסגר אף הוא ללא נקיטת הליכים פליליים.

האירוע שבעקבותו נפתח תיק החקירה קרה בנובמבר בשנה שעברה, במסגרת תחקיר שבו לקח ירום חלק, על נפילת לוחם גולני במתחם מסגד בדרום לבנון. ירום החליט לצרף לחקירה את ארליך, מומחה לארכיאולוגיה וניתוח שטח, בשל הימצאות המסגד בסמוך למבצר היסטורי.

בעת קיום התחקיר במתחם המסגד, הותקל הכוח על ידי שני מחבלי חיזבאללה, אשר פצעו את מפקד הכוח ואת אל"מ ירום, והרגו את סמל גור קהתי ז"ל, אשר שימש כחובש קרבי ונחלץ לעזרת מפקדו, ואת ז'אבו ארליך ז"ל.

בסיומו של האירוע התברר כי ארליך, שהיה קצין בדרגת רב-סרן במילואים, לא היה בשירות מילואים פעיל בעת הכניסה ללבנון ולא חויל בהתאם לפקודות הצבא לפני כניסתו למדינה. בעקבות החשד כי כניסתו של ארליך ז"ל לדרום לבנון והצטרפותו לכוח צבאי בתוך שטח לחימה נערכו שלא כחלק מפעילות מבצעית, נפתחה בעניין חקירת מצ"ח.

בסיום החקירה הוחלט להעמיד את יואב ירום לדין בגין עבירה של המתה בקלות דעת. עם זאת, לאחר בחינת הראיות, הנסיבות וחוות הדעת החיוביות המרובות מצד מפקדיו של ירום בעבר ובהווה, הוחלט על אי העמדתו לדין פלילי.