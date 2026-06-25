נתניהו: "לא ניסוג מאזור הביטחון בדרום לבנון, נישאר ככל שיידרש"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם היום (חמישי) בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד, והתייחס לאיום האחרון מצד איראן לגבי נסיגה מלבנון. בנאומו אמר נתניהו כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בדרום לבנון.

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בנאומו אמר ראש הממשלה: "יש הישג אחד כביר בשני המבצעים באיראן - הרחקנו סכנת איום מיידית. שינינו את עצמנו, פרצנו את מחסום הפחד. אגרוף הברזל שלנו הלם בכל מי שהניף את ידו עלינו. הקם להורגך השכם להורגו. לא ניסוג מאזור הביטחון בדרום לבנון, נשמור על השטחים השולטים".

גם שר הביטחון ישראל כ"ץ השתתף בטקס, ואמר בנאומו: "אני מקווה שמבינים היטב בטהרן שאם איראן תתקוף את ישראל בשל פעולותינו בלבנון, או מכל סיבה אחרת, נתקוף אותה בכל העוצמה - באופן אשר ימחיש לה היטב את פערי הכוחות בינינו".

בנוסף התייחס גם כ"ץ לקריאות לישראל לסגת מלבנון: "צה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה - ללא הגבלת זמן - כדי להגן משם על תושבינו ויישובינו מול גורמים ג'יהאדיסטים. לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל - ההגנה על חיילינו והשמירה על אזרחינו - ולא ניסוג מאזורי הביטחון".

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התייחס בנאומו בטקס למשבר כוח האדם בצה"ל אל מול המשימות המרובות: "אנחנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת. אין לעם הזה צבא אחר, ואין לצבא הזה עם אחר. צה"ל הוא צבא העם, זהו צבאה של המדינה היהודית, המבטיח את קיומה ואת נצחיותה".

כמו כן דיבר הרמטכ"ל על המשבר שהתעורר לאחרונה בנוגע לשילוב נשים במערך הלוחם: "האתגר שצה"ל מתמודד עימו הוא למצוא איזון בין התחשבות במגוון האוכלוסיות ובין שמירה על מסגרת משותפת ואחידה, המאפשרת לו למלא את משימותיו באפקטיביות. אנו נחזק את הלכידות מתוך המאחד ולא המפריד - גם זה חלק מכושרו של צה"ל להוביל לניצחון".