גורם ל-i24NEWS: "טראמפ הבין את הצרכים, אך נצטרך להתגמש"

לאחר פסגת טראמפ-נתניהו, גורם ישראלי אמר היום (רביעי) ל-i24NEWS כי "הפגישה הייתה טובה משציפו, הנשיא הבין את הצרכים" והוסיף כי ישראל "לא יכולה לומר 'לא' להכל, נצטרך להתגמש בדברים מסוימים".

איראן, עזה, בקשת החנינה וטורקיה, כל אלו עוד עלו בפגישה השישית בתוך שנה של ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית אמש. כצפוי, המחמאות האישיות שחילק טראמפ לנתניהו, על הרקע הפסטורלי של אחוזתו בפלורידה - יילכו היישר לקמפיין הליכוד הקרוב. עם זאת - את המחיר המדיני שתשלם ישראל נגלה בקרוב.

מבחינת טראמפ, המעבר לשלב ב' הוא עובדה מוגמרת על אף שחמאס טרם החזיר את החלל החטוף האחרון רן גואילי. בנושא שאותו היה רוצה נתניהו למקד בראש, איראן, לא השיב באופן מפורש הנשיא במענה לשאלת i24NEWS מה יעשה. באיראן כבר הגיבו לאיומים, הנשיא פזשכיאן כתב ברשת X: "תגובתו לכל תוקפנות תהיה קשה ומצערת".

ולא רק באיראן - הנשיא למעשה נתן הסכמה לתקיפה אפשרית גם בלבנון, כאשר חיזבאללה כצפוי, לא יעמוד בדד-ליין להתפרקות מנשקו. לאחר הפסגה בין השניים, ימשיך ראש הממשלה לפגישות עם הקהילה היהודית בפלורידה, אך כבר מחר צפוי לשוב למאר א-לגו כדי להשתתף במסיבת ערב השנה האזרחית החדשה אליה הזמין אותו טראמפ.