בלי טלפונים בכיתה: הרפורמה החדשה של מערכת החינוך

משרד החינוך הודיע היום (חמישי) כי החל מחודש פברואר תחל בבתי הספר היסודיים מדיניות חדשה, לפיה לא יתאפשר שימוש בטלפונים ניידים לילדים בשטח בית הספר. השימוש במכשירים יתאפשר רק בשיעורים ייעודיים שבהם יאשר הצוות החינוכי שימוש מבוקר לצורכי למידה.

על פי משרד החינוך, מטרת המהלך היא לנתק את התלמידים מהמסכים, כך שהם יוכלו לפתח מיומנויות רגשיות וחברתיות, ולאפשר מיקוד בלמידה וכך למעשה למנוע הסחות דעת.

המדיניות תכלול תוכניות חינוכיות בכיתות ושיח עם ההורים כדי לעודד שימוש מאוזן בטלפונים, ובו בעת גם למנוע שימוש לרעה ברשתות החברתיות ולצמצם חשיפה לתכנים שאינם תואמים את גילם של התלמידים.

המהלך כבר זכה לתמיכתם של הנהגת ההורים הארצית, מועצת התלמידים הארצית, השלטון המקומי, והסתדרות המורים. בניגוד למצב הקיים, המדיניות הגמישה הפכה לקשיחה ותלמידים שישתמשו בטלפונים הניידים שלהם יקבלו אזהרה, שלאחר מכן המכשיר יילקח מהם - עד להגעה של ההורים. עם זאת, במשרד החינוך מבינים שיש צורך בתקופת הסתגלות לנהלים החדשים.

הילדים יורשו להגיע עם הטלפון הנייד במידה ויחלטו ההורים, אך עליו יהיה להיות כבוי ובתוך התיק. במידה וייצטרכו ליצור קשר עם התלמיד בשעות הלימודים - יוכלו רק דרך מזכירות בית הספר.

שר החינוך יואב קיש אמר עם ההכרזה על התוכנית החדשה: "המדיניות מבוססת על מחקרים רבים בארץ ובעולם ועל מחויבות לאקלים חינוכי בריא ובטוח שנועד לצמצם את השפעות השליליות על השימוש בטלפונים ע"י התלמידים".

כמו כן אמר: "אנחנו מאפשרים לילדים לחזור ולפגוש זו את זה באמת, להפחית הסחות חיצוניות ולהרחיב את הקשר האנושי והטבעי בין התלמידים, ללא מסכים".