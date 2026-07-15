אור אדום בעיניים: האם מסכות ה-LED הביתיות הן הבטחה או סכנה?

הן זוהרות באדום ונראות כאילו הגיעו מתוך סרט מדע בדיוני, אך מסכות ה-LED הפכו במהרה ללהיט טיפוח ויראלי ברשתות החברתיות. הן מבטיחות עור חלק יותר, פחות קמטים, טיפול באקנה ואף מראה צעיר וזוהר - והכל בנוחות בתוך הבית. אך האם זוהי באמת פריצת דרך מהפכנית בעולם הביוטי, או שמא מדובר בעוד הייפ חולף וחסר בסיס?

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כמעט שאין יוצרת תוכן בתחום הביוטי שלא התנסתה בהן, ומיליוני צפיות הפכו את מסכות ה-LED לטרנד עולמי. ניתן למצוא אותן במגוון רחב של מחירים: ממסכות פשוטות בעשרות שקלים ועד דגמים מתקדמים של מותגים מוכרים באלפים. למרות דמיון חיצוני, קיימים הבדלים מהותיים בטכנולוגיה, בעוצמת התאורה, במספר נורות ה-LED, באורך הגל ובאיכות הייצור.

טכנולוגיית ה-LED אינה חדשה, והיא מוכרת ומשמשת שנים במרפאות עור ובקליניקות לעידוד התחדשות ומיצוק. אולם, קיים פער מהותי בין טיפול מקצועי במרפאה לבין שימוש במסכה ביתית. לא כל מוצר שנמכר ברשת אכן מספק את ההבטחות: רבות מהמסכות אינן פועלות בעוצמות או באורכי הגל היעילים שנבדקו במחקרים, ועל מוצרים זולים רבים חסר מידע או פיקוח.

למרות הפופולריות העצומה, לא כל אחד יכול להשתמש במסכה. שימוש לא נכון עלול להוביל לגירויים בעור ואף לפגיעה בעיניים. וכמו בטרנדים רבים שנולדים ברשתות החברתיות, הפער בין המציאות לבין ההבטחות השיווקיות יכול להיות גדול במיוחד.