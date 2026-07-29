"דבש הקסם": ההבטחה לירידה מהירה במשקל שנגמרה בתופעות לוואי קשות

דאגה סביב תכשיר הרזייה חדש שמשווק ברשתות בשם "דבש הקסם". מדובר בג'ל ורדרד שאמור להכיל רק מוצרים טבעיים, אבל המשתמשים בו מדווחים על תופעות לוואי חריגות, עד כדי הרגשה מסוממת. אמש ב"מהדורה המרכזית", כתבתנו גילה צוקרון גולן כתבתנו שמעה כמה מהם.

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להיט חדש שכובש את הרשת החברתית טיקטוק מציע כביכול את הפתרון המושלם למאבק במשקל: תרכיז מתוק המכונה "דבש הקסם", המגיע בשקית קטנה ומבטיח ירידה של כ-10 קילוגרמים בתוך חודשיים בלבד - ללא צורך באימונים, ללא תזונה בריאה וללא תופעות לוואי. המשפיעניות ברשתות ממהרות להמליץ, אלפי גולשים מציפים את הסרטונים בתגובות וההזמנות זורמות, אולם מאחורי ההבטחות המפתות הצטברו לא מעט עדויות מטרידות.

לקוחות שרכשו את המוצר בעקבות ההמלצות ברשת, מספרות על תהליך רכישה מחשיד שהתנהל דרך הוואטסאפ, ללא תמונות פרופיל או מענה לשאלות על הרכבו, כשהתרכיז עצמו סופק בשקיות שחורות וללא אישור של משרד הבריאות. זמן קצר לאחר תחילת השימוש, הדיווחים על הירידה במשקל התחלפו בתופעות פיזיות ונפשיות קשות. בין היתר, דיווחו משתמשות על כאבי ראש, בחילות, גלי חום וקור, דפיקות לב מוגברות, תחושת עילפון, סחרחורות, התקפי חרדה ואף הקאות.

התופעה מעלה תהיות קשות לגבי הקלות שבה מוצר ללא פיקוח רפואי מצליח להפוך לטרנד נפוץ בקרב צעירים. האלגוריתם ברשתות החברתיות מפיץ תכנים המעוררים עניין אך אינו בודק את בטיחותם, בעוד אידיאל הרזון מניע רבים לנסות פתרונות מהירים. המשתמשות שנפגעו קוראות כעת לגולשים אחרים שלא להתפתות לשיווק הנוצץ, לעצור ולבדוק מה מוכנס לגוף לפני ההזמנה.

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: "המוצר אינו מוכר למשרד הבריאות. למשרד הגיעה תלונה בנושא לפני מספר ימים, ובעקבותיה נפתחה בדיקה כנדרש. המשרד מזהיר כל העת את הציבור מפני שימוש במוצרים שאינם מוכרים, שלא קיבלו את אישור המשרד והרכבם אינו ידוע".