לא רק טיקטוק: האפליקציות ש"גונבות" לכם זמן - ואתם אפילו לא חושדים בהן

כולנו רגילים להאשים את טיקטוק או את אינסטגרם בבזבוז זמן, אבל המציאות מורכבת יותר. האלגוריתמים השתכללו, והם נמצאים היום בכל מקום, גם באפליקציות שנראות לכם "תמימות במיוחד". אלה האפליקציות שגונבות לכם את הזמן ומונעות מכן עשייה משמעותית בחייכם - מתחת לרדאר שלכם:

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

מלכודת הקריירה: אפליקציות ואתרים לחיפוש עבודה

כשאנחנו נמצאים בשלב בחיים של שינויי קריירה - תהליך חיפוש העבודה הבאה הוא דבר שנתפס כדבר הכי פרודוקטיבי וחשוב דאנחנו יכולים לעשות. עם זאת, מאגרי המשרות הבלתי נגמרים עלולים ללכוד אותנו בתוכם ולגרום לנו לשלוח את קורות החיים שלנו גם למשרות שברור לנו שלא מתאימות לנו. הקסם טמון בכפתורי ההגשה המהירה של קורות החיים, שמשגרים אותן ישירות למעסיקים.

אשליית המיליונר: אפליקציות שופינג זולות מהמזרח הרחוק

אפליקציות כמו Temu ו-AliExpress מזמן לא מתפקדות רק כחנויות מקוונות. הן ממש משחקים. עם גלגלי מזל, "מבצעי בזק" שנגמרים בעוד 10 דקות ופיד אינסופי של מוצרים שלא ידעתם שאתם צריכים ב-2 דולר - הגלילה בהם היא לא רק לשם הקנייה, היא בילוי שואב זמן שמשחרר דופמין בכל פעם שמופיע פריט מוזר או זול במיוחד. ההתמכרות קלה במיוחד בשל תחושת העושר שאנו חשים כשאנחנו יכולים להזמין סל של 50 מוצרים ב-200 דולר ואפילו פחות.

להתעדכן כאילו אנחנו חברי קבינט: אפליקציות חדשות

אנחנו נכנסים כדי להתעדכן בחדשות ביטחוניות או פוליטיות ומוצאים את עצמנו שעה אחרי זה קוראים כתבה על דיאטה של כוכבת הוליוודית משנות ה-90. הצורך "לדעת מה קורה" הופך להתמכרות לרענון הפיד (Refresh).

עד שיגיע האביר (או האבירה) על הסוס הלבן: אפליקציות היכרויות

אפליקציות היכרויות כמו טינדר ובאמבל הן אולי ה"גנבות" הכי מתוחכמות ברשימה, כי הן משחקות על הצורך האנושי הכי בסיסי: אהבה ושייכות. בניגוד לאפליקציות אחרות - כאן אנחנו משכנעים את עצמנו ש"השקעה" של שעות היא הכרחית כדי למצוא זוגיות, אבל בפועל מדובר במכונת דופמין משומנת.

אפליקציות היכרויות לא עוצבו כדי למצוא לכם אהבה, הן עוצבו כדי שתמשיכו להחליק. הסווייפ ימינה הוא כמו משיכה בידית של מכונת מזל. אתם לא יודעים מתי יגיע ה"מאץ'", והציפייה הזו משחררת דופמין במוח. מלבד זאת - עבור רבים האפליקציה היא לא כלי לקביעת דייטים, אלא כלי להעלאת הביטחון העצמי. אנחנו שורפים שעות רק כדי לראות "מי עשה לי לייק". משימה לוגיסטית ולא ללמידה.

ללמוד לשאול "מה נשמע"? בעוד שפה: אפליקציות ללימוד שפות

אפליקציות ללימוד שפות הן הדוגמה המושלמת ל"גזלן זמן חיובי". אתם כבר לא לומדים צרפתית בשביל הידע - אתם נכנסים בלחץ ב-23:55 רק כדי לא לאבד את הרצף של ה-400 יום. זה הפך למשימה לוגיסטית ולא ללמידה.

לדמיין את עצמנו בבית חלומותינו: אפליקציות לחיפוש דירות ובתים

אתם לא באמת מחפשים דירה לעבור אליה מחר, אבל אתם מוצאים את עצמכם ב-01:00 בלילה בודקים כמה עולה פנטהאוז בצפון תל אביב או וילה בראש פינה. מובר בסוג של מציצנות נדל"נית ובעיקר אסקפיזם - אנחנו בונים לעצמנו חיים דמיוניים בבתים של אחרים.