המקרה ה-16 מתחילת ההתפרצות: ילד בן שש נפטר מחצבת

ילד בן שש שלא חוסן נפטר במהלך הלילה (בין שבת לראשון) מסיבוכי מחלת החצבת. הוא הגיע במצב אנוש לבית החולים, שם לאחר מאמצי החייאה נאלצו לקבוע את מותו. משרד הבריאות מדגיש: חיסון והגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי - יכולים להציל חיים.

מבין 15 מקרי התמותה האחרים, מרבית הנפטרים הם תינוקות וילדים בריאים וללא מחלות רקע - שלא חוסנו נגד חצבת.

משרד הבריאות שב ומזכיר כי ניתן למנוע חצבת באמצעות חיסון יעיל ובטוח - המציל חיים. כמו כן, קיימת חשיבות קריטית להגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי, עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן יכולה להציל חיים.

המלצות לגבי חיסון: מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית).

באזורי התפרצות: מומלצת הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי; המלצה למנת חיסון נוספת לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

משרד הבריאות ממליץ בנוסף למי שאינם מחוסנים, וכן להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 11-6 חודשים, להימנע מהגעה לאירועים מרובי משתתפים באזורי התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.