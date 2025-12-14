חשיפה: העוזר הבכיר של היועמ"שית מסר עדות בפרשת הפצ"רית

פרסום ראשון: המשטרה גבתה עדות מבכירים בפרקליטות ובייעוץ המשפטי לממשלה בפרשת הפצ"רית והדלפת הסרטון משדה תימן. בין נותני העדות: העוזר הבכיר של היועצת המשפטית לממשלה, ד"ר חגי הרוש והמשנה לפרקליט המדינה, עו"ד אלון אלטמן.

חקירת המשטרה בפרשת הפצ"רית נמצאת בשלביה הסופיים, כאשר בשבוע האחרון זומנו החשודים המרכזיים לחקירה נוספת תחת אזהרה. כעת אנו חושפים כי המשטרה חקרה בעדות פתוחה בכירים במשרד המשפטים, אשר היו מעורבים בבדיקת הדלפת הסרטון ובתגובה לבג"ץ.

יחד עם העוזר הבכיר של היועמ"שית, ד"ר חגי הרוש, והמשנה לפרקליט המדינה, עו"ד אלון אלטמן, מסרו עדות גם פרקליטה בכירה בלשכת אלטמן, וכן פרקליטה בכירה במחלקת בג"צים, שהייתה אחראית על התגובה לבג"ץ בעניין בדיקת הדלפת הסרטון.

בשבוע שעבר פרסמנו לראשונה כי עוזרה הבכיר של היועצת המשפטית לממשלה, עורך הדין חגי הרוש, מנע את עצמו מן הרגע הראשון מטיפול בפרשת הפצ"רית. הרקע לכך הוא הקשר של לשכתה של בהרב מיארה עם סגן הפצ"רית גל עשהאל, בגין בדיקת הדלפת סרטון שדה תימן, והתגובה לבג"ץ בשם היועצת המשפטית לממשלה בנושא זה.

עוד נודע ל-i24NEWS, כי לבהרב-מיארה הומלץ להסיר את ידיה מהטיפול בפרשה - אך היא סירבה, המשיכה לטפל בנושא בעצמה והורתה לרמטכ"ל להתנהל מולה ישירות. בהמשך, היא נאלצה לפנות לקבלת חוות דעת של היועצת המשפטית של משרד המשפטים יעל קוטיק על השאלה האם היא מצויה בניגוד עניינים, זאת רק כשלא הייתה לה ברירה עקב מכתבי התראה ועתירות לבג"ץ.