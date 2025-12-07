אבישי גרינצייג מפרסם: כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו הבכיר של ראש הממשלה נתניהו

כתב אישום יוגש נגד יונתן אוריך, יועצו הבכיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשת העברת מסמך הסודי לעיתון "הבילד" הגרמני - כך פרסם לראשונה הערב (ראשון) אבישי גרינצייג במהדורה המרכזית. לאחר שימוע שנערך לאוריך, הוחלט בפרקליטות להעמידו לדין.

אוריך יואשם בכך שאישר לאלי פלדשטיין, דוברו הצבאי של נתניהו, להדליף את הידיעה המודיעינית הגולמית לעיתונאים ישראלים. כפי שפרסמנו בעבר, פלדשטיין הציע לאוריך שידליף זאת כדי לשכנע שמדובר במסמך אמיתי ולא מסולף. בפרקליטות מייחסים לכך חומרה רבה.

מהפרקליטות ומיונתן אוריך לא נמסרה תגובה.

כזכור, בשבוע הקודם פרסמנו במהדורה המרכזית את תמלולי חקירת אוריך ופלדשטיין בפרשה. בחודש ספטמבר 2024, ניסה דוברו הצבאי של נתניהו לעניין את ערוץ 12 במסמך. לאחר שהצנזורה פסלה את פרסומו, עדכן פלדשטיין את אוריך וביקש ממנו: "מי יש לך לשרוף בחו"ל, משהו גדול".

על פי הטענה, אוריך הפנה אותו לישראל אינהורן, שותף עסקי ולשעבר מנהל קמפיין בליכוד. בהמשך, פונה פלדשטיין אליו ומבקש ממנו לפרסם את הידיעה בחול - כי נפסלה לפרסום על ידי הצנזורה.