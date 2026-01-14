החשד לרצח בכביש 6: הוארך מעצרם של שני האחים המעורבים

בית המשפט האריך היום (רביעי) ב-10 ימים את מעצרו של החייל החשוד שירה למוות בשריף חדיד, צו איסור פרסום הוטל על שמו של החשוד. המשטרה חזרה בה מהחשד לרצח נגד אחיו של החייל, וטענה כי ישנו חשוד נוסף שהעלים את התרמילים.

לפי ההגנה, מרגע הירי בקורבן ועד הגעת רכבו לצומת יגור חלפו כ-17 דקות שבהן הרכב לא עצר ולא הזעיק עזרה, נציג המשטרה בדיון אישר את פער הזמנים. בנוסף, אמר הנציג כי נבדק מה קרה בזירת האירוע בפער בין הזמנים, בהם חשד להעלמת ראיות מצד החייל החשוד.

נציג המשטרה הוסיף כי אותרה סכין ושזהות האדם שאחזה בו ידועה. לפי עמדת ההגנה, החפץ החץ אותר בתוך רכבו של הקורבן. בדיון צוין כי החשוד ירה בשריף שני כדורים, שפגעו בו בפלג גוף עליון אך לא בראש.

ההגנה תקפה את העובדה שהחשוד לא נחקר כלל מאז הדיון הקודם, ועל כך שהמשטרה פנתה לקבלת מצלמות מהזירה רק אמש. נציג המשטרה טען כי מדובר בשיקולי חקירה, ושיש בידיהם "תמונה ברורה של האירוע".