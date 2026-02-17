פרסום ראשון: משה כחלון הגיע להסדר טיעון ללא קלון | אבישי גרינצייג

פרסום ראשון: שר האוצר לשעבר משה כחלון הגיע להסדר טיעון מקל ללא קלון בפרשת חברת "יונט קרדיט", כך פורסם היום (שלישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS. ההסדר, שאושר על דעת פרקליט המדינה, יאפשר לכחלון לשוב לחיים הציבוריים.

מוקדם יותר השבוע חשף פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג ב-i24NEWS כי כחלון יואשם בעבירות דיווח על פי חוק ניירות ערך, במסגרת פרשת חברת "יונט קרדיט" בראשה עמד. כתב האישום אמור להיות מוגש בימים הקרובים, כשנה וחצי לאחר שכחלון זומן לשימוע בספטמבר 2024 - טענותיו בשימוע נדחו.

בתקופה האחרונה עלה שמו של כחלון כמועמד לצירוף לרשימה של בני גנץ - "כחול לבן", כעת לאחר הסדר הטיעון והיעדר הקלון, כחלון יוכל להצטרף לרשימה אם ירצה.