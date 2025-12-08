הסופה ביירון בדרך: היערכות שיא בארץ למזג אוויר סוער

כוחות ההצלה נכנסו היום (שני) לכוננות שיא לקראת הסופה "ביירון", שצפויה לפקוד את ישראל החל מיום רביעי ועד יום שישי. במד"א ובכבאות והצלה נערכים בכוחות מתוגברים, כולל רכבי 4X4, טרקטורונים ויחידות חילוץ מיוחדות, ומפרסמים שורת הנחיות מצילות חיים לציבור.

חשש כבד להצפות ושיטפונות

בכבאות והצלה לישראל מזהירים מפני "חשש ממשי להצפות ולשיטפונות" באזור מחוז דן, וקוראים לציבור להקפיד על כללי הבטיחות. בין ההנחיות המרכזיות: אין לחצות כביש מוצף - לא ברכב ולא ברגל. אין להיכנס למפלסים תת-קרקעיים כמו מרתפים וחניונים בזמן הצפה. אין להשתמש במעליות הנמצאות במפלס הקרקע או מתחתיו. יש להימנע מהגעה לאזורים המועדים לשיטפונות.

מד"א: היערכות מיוחדת וקריאה לזהירות בדרכים

מנכ"ל מד"א, אלי בין, הנחה את הכוחות להיערך במוכנות הגבוהה ביותר, והדגיש את הסכנות בדרכים. "בימים גשומים הכבישים חלקים מאוד", נמסר ממד"א. "הקפידו לשמור מרחק, להאט את המהירות, להדליק אורות ולהימנע מעצירה בשול הדרך".

בנוסף, במד"א קוראים לציבור להיות ערניים למצבם של קשישים ותינוקות, הנמצאים בסיכון מוגבר לפגיעות קור (היפותרמיה). יש לדאוג לחימום הבית לטמפרטורה של כ-24 מעלות ולשים לב לסימנים כמו ירידה במצב ההכרה, בלבול וישנוניות.

עוד מזהירים במד"א מפני סכנת הרעלת חד תחמוצת הפחמן מתנורי גז וקמינים, ומדגישים את החובה לאוורר את הבית בזמן הפעלת ההסקה. כמו כן, יש לחזק חפצים במרפסות ובגינות שעלולים לעוף ברוח, ולהיזהר מטריקת חלונות ודלתות.