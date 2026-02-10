"אין מענה למי שחושש לחזור": יותר משנתיים אחרי הטבח - כשלים בשיקום העוטף | דוח המבקר

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שלישי) דוח מקיף ונוקב על הליכי השיקום והפיתוח של חבל תקומה והיישובים שנפגעו במתקפת 7 באוקטובר. למרות שחלק ניכר מהתושבים (כ-92%) כבר שבו לבתיהם, המבקר מתריע על כשלים עמוקים בדרג האזרחי.

במוקד הביקורת עומדת העובדה כי המדינה טרם גיבשה פתרון ממשלתי סדור וקבוע עבור אותם תושבים שחוו את הטראומה ואינם מסוגלים רגשית לשוב להתגורר בחבל. "לא ניתן לקבל את המצב שבו הבטחות שניתנו לקהילות לאורך חודשים טרם תורגמו למענה מקיף", נכתב בדוח.

הביקורת חושפת עיוותים קשים בחלוקת המשאבים, בדגש על תחום החינוך שתוקצב ב-1.7 מיליארד שקלים.

לפי הממצאים, המודל שגיבש משרד החינוך יצר פערים בלתי סבירים: בעוד שבבית ספר אחד במועצה האזורית אשכול סל "תקומה" לתלמיד עמד על כ-5,800 ש"ח, בבית ספר במועצת חוף אשקלון הסכום הסתכם ב-442 ש"ח בלבד, שסכומו אמור להיות 6,750 ש"ח.

בנוסף, מנגנון תמרוץ עובדי ההוראה התברר ככישלון. מתוך תקציב של 200 מיליון ש"ח שנועד למשוך ולשמר מורים, מומשו בפועל פחות מ-17 מיליון שקלים (כ-8.4%) בשנת הלימודים התשפ"ה.

לקריאה נוספת:

שיטת מצליח? המבקר חושף: העיריות גבו מאות אלפי שקלים שלא לצורך | הדו"ח המלא

קטעים מושחרים ועשרות עמודים: נתניהו פרסם את תשובתו למבקר המדינה על שבעה באוקטובר

המבקר הצביע על שורה של ליקויים תפקודיים במשרדי הממשלה שעיכבו את הצמיחה האזורית. משרד הפנים, כך עולה מהדוח, לא הוציא לפועל את תכנית החומש לחיזוק השלטון המקומי, מה שהוביל להקפאת תקציבים חיוניים במשך למעלה משנה. גם המשרד להגנת הסביבה ספג ביקורת על אי-גיבוש מתווה לשיקום כ-7,900 דונם של שטחים פתוחים שנפגעו בלחימה.

במישור הקהילתי, הביקורת מעלה תמונה מטרידה לגבי מגורי הביניים: בקיבוצים חצרים, רביבים ורוחמה, המארחים את קהילות בארי, חולית וכפר עזה, נמצאו תקלות איטום, עובש ונזילות בשיעור של עד 74% מהמבנים, כאשר זמני ההמתנה לתיקון היו ממושכים ורשלניים.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן קבע כי "על משרד ראש הממשלה, השר במשרד האוצר ומינהלת תקומה לפעול ללא דיחוי לתיקון הממצאים העולים בדוח זה ובכלל זה לפעול לאיתור והסרת החסמים לקידום השיקום של החבל, של תושביו ושל קהילותיו".