בין ירושלים לרמאללה: שכונת הענק החרדית על סף הקמה?

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים החליטה היום (שני) לקדם הקמת שכונה חדשה בצפון ירושלים, בין ירושלים לרמאללה מעבר לקו הירוק, עם אלפי יחידות דיור. התכנית שאושרה מאמצת חלופה עדכנית שהציע משרד הבינוי והשיכון לתוכנית עטרות שנתקלה בעבר בהתנגדות - ולפיה יוקטן מספר יחידות הדיור, כך שבמקום 9,000 יחידות 3,400 ל-4,500 יח"ד ואילו שאר השטח ישמש למסחר ותעשייה. התוכנית טרם אושרה סופית כיוון שיש צורך לבצע תסקיר סביבתי קודם.

ההחלטה להקטין את השטח שיועד לטובת בנייני מגורים היא בשל תסקירי סביבה שהצביעו על בעייתיות למגורים בשטחים אלו, בין שני כפרים פלסטיניים גדולים, ובהתאם ישמשו כשטחי מסחר ותעשייה. כמו כן, הפערים במספר יחידות דיור תלוי אוכלוסייה שתתגורר בשכונה, ככל שתיועד עבור המגזר החרדי, כמתוכנן, אז מספר הדירות יהיה קטן יותר ויעמוד על 3,400 דירות ואילו לאוכלוסייה לא חרדית יעמוד על 4,500 דירות.

בעבר, ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה לקדם הקמת שכונה באזור שתקרא "עטרות", אך נבלם על ידי ממשל טראמפ הקודם בארצות הברית. נתניהו הציע לבנות במקום 4,000 יחידות דיור לפלסטינים ו-4,000 יחידות דיור לישראלים, אך ממשל טראמפ סירב כיוון שהאזור הזה הוגדר ככזה שיהיה חלק מהמדינה הפלסטינית. בהמשך בתקופת ממשל ביידן, נתניהו הבהיר לאמריקנים שהתוכנית להקמת שכונת עטרות לא תקודם.

כך או כך, ההתקדמות הנוכחית במהלך זוכה להתנגדות חריפה בקרב לא מעט ארגונים, בראשם "שלום עכשיו", המכנים זאת כתכנית קטלנית להקמת בירה פלסטינית במזרח ירושלים ופגיעה במרקם הפלסטיני באזור. "תכניות הרסניות שאם חלילה ימומשו - הם ימנעו ממזרח ירושלים אפשרות להוות בירה פלסטינית, ינתקו אותה מהסביבה וימנעו למעשה אפשרות לפתרון של שלום בין ישראל והפלסטינים. ממשלת נתניהו מנצלת כל רגע כדי לקבור את הסיכוי שלנו לעתיד של שלום ופשרה ומבטיחה שנמשיך להתבוסס בדם ואלימות לעוד שנים ארוכות. דווקא עכשיו, אחרי שהוכח שהרעיונות של 'ניהול הסכסוך' ו'הכרעה' הביאו אסון בטחוני על ישראל - חייבים לפעול לפתרון הסכסוך".

מהוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים נמסר: "הועדה קיבלה את בקשת יזם התוכנית, משרד הבינוי והשיכון בדבר השלמת תסקיר ההשפעה על הסביבה לחלופה המעודכנת שהוצגה בפניה. ההחלטה התקבלה לאחר שמיעת כלל הגורמים הרלוונטיים ובחינה מקצועית ומעמיקה של כלל העמדות, תוך ביצוע האיזונים הנדרשים בין השיקולים התכנוניים, הסביבתיים והאינטרסים הציבוריים. החלופה שהוצגה כוללת איזונים ראויים בין שטחי הפיתוח למגורים לבין שטחי הפיתוח לתעשייה ולמתקני תשתית, להם העיר זקוקה".

חיים סילברשטיין, יו"ר ממרכז ירושלים למדיניות יישומית (JCAP), בירך על ההחלטה: "ברכות לירושלים ולישראל על אישור אלפי יחידות דיור בשכונה הצפונית עטרות. זה מהלך חברתי, כלכלי, מדיני וביטחוני חשוב ביותר - הגנה על ירושלים, חיזוק האוכלוסיה, סיוע לזוגות צעירים בפתרונות דיור וחיזוק איזור התעשיה עטרות, המהווה מקור פרנסה לאלפי יהודים וערבים תושבי העיר".