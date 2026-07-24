בלי פילטרים: מפגש קצוות עם מנכ"ל התאגיד לשעבר אלדד קובלנץ.

אלדד קובלנץ מכיר את התקשורת הישראלית כמו שאף אחד לא מכיר אותה. הוא היה ממייסדי תאגיד השידור והמנכ"ל הראשון, ועבד בכל הערוצים. יש לו בטן מלאה על מה שמכיר, ראה ושמע - והשבוע במפגש קצוות הוא מוציא הכל. על עיתונאים שהפכו לתועמלנים, הניסיונות הכושלים שלו ליישר מגישים וכתבים בתאגיד, על הטאלנטים בכל הערוצים - מינון מגל ועד רביב דרוקר - ומה הוא חושב שיכול להציל את ערוץ 13, אם בכלל. ולא, כסף זו לא הבעיה.

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קובלנץ התייחס ראשית למצב הנוכחי של שוק התקשורת: "אני בעד ריבוי ערוצים, אני ליברל בהשקפתי". על רפורמת קרעי אמר: "רוב הסעיפים בחוק התקשורת של קרעי הם במתחם הסבירות, למעט האופן שבו יימדד הרייטינג".

ביחס לתאגיד השידור הציבורי שעמד בראשו אמר: "התאגיד יחסית לשאר הערוצים הוא הכי מאוזן, אבל תקשורת היא מקצוע של שמאלנים, וזה לא נכון רק לישראל". "לפני עשר-חמש עשרה שנים המצב השתנה והחלו להגיע גם ימנים לתקשורת".

קובלנץ הוסיף: "התקשורת בישראל - כמו בכל העולם - זלגה יותר מדי לפוליטיקה. אני חושב שזה דבר שצריך להימנע ממנו כמה שיותר, לפחות בגוף ציבורי. כמנכ"ל דיברתי עם מנהל החדשות בניסיון להשפיע בנושא וכשלתי. אני בכלל חשבתי שלא צריכה להיות מהדורה מרכזית בתאגיד".

על ערוצי המיינסטרים אמר: "הסיקור של המחאה ברוב אמצעי התקשורת היה מוטה. היא לא הייתה ניטרלית. ההצלחה של ערוץ 14 מראה שהתקשורת הייתה חד-ממדית מדי. אני הרגשתי מאוד לא נוח בהקשר של פרשת כוח 100, למשל, אך הדגיש: זה שוק חופשי".