המסע אל הפלא השביעי: אוהד הנווד הגיע לאינדונזיה בעקבות לטאות הענק

אחרי שביקר בשישה מתוך שבעה פלאי עולם הטבע, יצא הבלוגר והמטייל המוכר למסע היסטורי ומסעיר בפארק קומודו • הצצה למסע עוצר נשימה בין ים ואש, הרי געש נדירים, אש הבוערת על הסלע ומפגש פראי עם קופי האדם

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המסע לפלא השביעי: אוהד הנווד במפגש עוצר נשימה עם לטאות הענק באינדונזיה
המסע לפלא השביעי: אוהד הנווד במפגש עוצר נשימה עם לטאות הענק באינדונזיה

סגירת מעגל מטורפת בלב הטבע הפראי ביותר על פני כדור הארץ: המטייל ואושיית הרשת אוהד הנווד, שכבר הספיק לבקר ולתעד שישה מתוך שבעה פלאי עולם הטבע, יצא לאחרונה למסע הגדול אל עבר היעד האחרון ברשימה - הפלא השביעי, השוכן עמוק בתוך פארק קומודו שבאינדונזיה.

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קומודו, הידוע בזכות התנאים הגיאוגרפיים הייחודיים שלו, הוא המקום היחיד בעולם שבו שוכנות לטאות הענק - הדרקונים מקומודו - הנחשבות ללטאות הגדולות והחזקות ביותר הקיימות כיום על פני כדור הארץ.

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