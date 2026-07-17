המסע אל הפלא השביעי: אוהד הנווד הגיע לאינדונזיה בעקבות לטאות הענק

סגירת מעגל מטורפת בלב הטבע הפראי ביותר על פני כדור הארץ: המטייל ואושיית הרשת אוהד הנווד, שכבר הספיק לבקר ולתעד שישה מתוך שבעה פלאי עולם הטבע, יצא לאחרונה למסע הגדול אל עבר היעד האחרון ברשימה - הפלא השביעי, השוכן עמוק בתוך פארק קומודו שבאינדונזיה.

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קומודו, הידוע בזכות התנאים הגיאוגרפיים הייחודיים שלו, הוא המקום היחיד בעולם שבו שוכנות לטאות הענק - הדרקונים מקומודו - הנחשבות ללטאות הגדולות והחזקות ביותר הקיימות כיום על פני כדור הארץ.