תיעוד מיוחד ממפרץ אילת: מדוזה קובייתית נדירה אותרה בים האדום | צפו

רשות הטבע והגנים פרסמה היום (רביעי) כי פרטים בודדים של המדוזה הקובייתית הנדירה Alatina grandis תועדו לאחרונה במימי מפרץ אילת. מדובר במין נדיר באזור המופיע לעיתים רחוקות בלבד, בדרך כלל בעקבות שינויים במשטר הזרמים והרוחות.

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ברשות הטבע והגנים הדגישו כי מדובר באירוע נקודתי של פרטים בודדים בלבד. אף על פי שצריבתה של המדוזה עלולה להיות כואבת, אין מדובר במין הקטלני המוכר מאוסטרליה, ואין סיבה להימנע מרחצה, אך יש לגלות ערנות.

זיהוי המדוזה בוצע על ידי ד"ר צפריר קופליק ופרופ' תמר גי"א-חיים, בהתבסס על בדיקות DNA ועל מאפייניה המורפולוגיים הייחודיים, בהם המבנה הריבועי של פעמון המדוזה וזרועותיה.

ד"ר אסף זבולוני, אקולוג מפרץ אילת ברשות הטבע והגנים, התייחס לתגלית: "חשוב להבהיר - לא מדובר בנחיל מדוזות, אלא בפרטים בודדים בלבד. הסיכוי להיתקל במדוזה כזו בים נמוך מאוד, ואין כל סיבה לפאניקה או להימנעות מרחצה". "לצד ההנאה מהים חשוב פשוט לגלות מודעות ולהכיר את סביבת הטבע", אמר.

המדוזות הקובייתיות מוכרות בעולם בשל מינים מסוימים הנחשבים למסוכנים במיוחד, בהם "צרעת הים" האוסטרלית (Chironex fleckeri). עם זאת, המין שתועד באילת שונה. צריבתו עלולה להיות כואבת ואף מסוכנת, אך היא אינה משתווה לעוצמת הארס של המינים הקטלניים מאוסטרליה.

ברשות הטבע והגנים מסבירים כי בעלי חיים ימיים עשויים לשנות את תחום תפוצתם מסיבות שונות, בהן שינויים אקלימיים וכן שינויים במשטר הזרמים והרוחות. מפרץ אילת הוא אחד האזורים העשירים והמגוונים ביותר מבחינה אקולוגית בישראל, ולכן מפגש עם בעלי חיים ימיים הוא חלק בלתי נפרד מהביקור בטבע. ברשות הטבע והגנים מזכירים כי בכל מפגש עם מדוזה או בעל חיים ימי שעלול להיות מסוכן יש לשמור על מרחק, להימנע ממגע, להרחיק מתרחצים אחרים מהאזור ולדווח למוקד רשות הטבע והגנים בטלפון 3639*.

אחד מפרטי המדוזה שנמצא נאסף והועבר למעבדות המחקר לצורך בדיקות והגדרה מדעית מדויקת. הממצאים צפויים לתרום להבנת תפוצתו של המין ולהרחבת הידע המדעי על עולם הטבע הייחודי של מפרץ אילת.