תאונה קטלנית ליד חיפה: צעיר נהרג וחמישה נוספים נפצעו
צוותי מד"א שהגיעו למקום התאונה סמוך לצומת כפר חסידים איתרו את הצעיר כשהוא ללא סימני חיים, עם חבלה רב מערכתית וקבעו את מותו • המשטרה הודיעה כי כביש 70 לכיוון לצפון נחסם לתנועה
הקטל בדרכים נמשך. צעיר בן 20 נהרג הלילה (בין חמישי לשישי) בתאונת דרכים במעורבות מספר כלי רכב בכביש 70 סמוך לצומת כפר חסידים.
על פי צוותי הכבאות וההצלה, צוותי הכיבוי שהגיעו למקום זיהו כי באחד הרכבים, שנותר בצומת, היו שני לכודים. לוחמי האש פעלו באמצעות כלים ייעודיים וחילצו את השניים כשהם במצב קשה.
הרכב השני הושלך לשדה הסמוך לשולי הכביש. ממנו פונו שלושה נוסעים: שניים במצב קשה, ונוסע נוסף שנקבע מותו במקום על ידי צוותי הרפואה. בנוסף, ילד ששהה בצומת נפגע כתוצאה מהתאונה ונמצא במצב בינוני.
מאוחר יותר, המשטרה הודיעה כי כביש 70 לכיוון לצפון נחסם באזור צומת כפר חסידים. ציבור הנהגים מתבקש לנסוע בדרכים חלופיות.