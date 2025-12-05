תאונה קטלנית ליד חיפה: צעיר נהרג וחמישה נוספים נפצעו

צוותי מד"א שהגיעו למקום התאונה סמוך לצומת כפר חסידים איתרו את הצעיר כשהוא ללא סימני חיים, עם חבלה רב מערכתית וקבעו את מותו • המשטרה הודיעה כי כביש 70 לכיוון לצפון נחסם לתנועה

אוריה קשת ■ כתב צפון 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■