שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב היום (שלישי) בזעם על כוונת בין הדין בהאג להוציא נגדו צו מעצר בגין "אפרטהייד ופשעי מלחמה", בשל פעילותו ביהודה ושומרון. במסיבת עיתונאים שערך הצהיר כי בית הדין, וגם הרשות הפלסטינית, הכריז נגדו מלחמה - וכי בכוונתו לחתום על הצו לפינוי המאחז הבדואי הבלתי חוקי חאן אל אחמר.

סמוטריץ' הוסיף כי החתימה תתבצע בעקבות התנהלותה של הרשות הפלסטינית שגרמה לצעד של בית הדין בהאג, שהוציא בעבר גם צווי מעצר נגד ראש הממשלה ונגד שר הביטחון דאז יואב גלנט.

"הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה. הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר זו הכרזת מלחמה. מול הכרזת מלחמה נשיב מלחמה שערה. אני לא יהודי כנוע. הרש"פ פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה", הצהיר שר האוצר.

הוא הוסיף "מיד עם סיום דברי כאן אחתום על צו לפינוי חאן אל אחמר במסגרת סמכויותי כשר במשרד הבטחון. אני מבטיח לכל אויבנו. זוהי רק ההתחלה".

"הידיים ידי האג, אבל הקול - קול הרשות הפלסטינית", אמר סמוטריץ'. "ארגון הטרור שמכונה בטעות הרשות הפלסטינית. גוף בזוי שהוקם במסגרת חרפת אוסלו הוא מי שלפי כל הסימנים עומד מאחורי הפגיעה בראש ממשלת ישראל ובשרי ממשלת ישראל שמעזים לממש מדיניות שמרימה את הראש אל מול ארגון הטרור הזה".

"ברמה האישית, הם לא מרגשים אותי. אני מוכן לשלם מחירים אישיים כדי לשרת את העם שלי. זה מחיר שאם אני נדרש לשלם אותו אני עושה זאת בגאווה ובראש מורם. אבל ברמה הלאומית, הם לא פוגעים בבנימין נתניהו או בבצלאל סמוטריץ'. הם מנסים לפגוע בנו כראש הממשלה וכשר האוצר של מדינת ישראל".

בתנועת ידידי הג'האלין הגיבו בזעם: "בנסיונותיו הפאתטים לעבור את אחוז החסימה השר סמוטריץ' מוצא את עצמו מוזמן להאג, אבל בדרך הוא סוחף את המדינה כולה לאסון ערכי בינלאומי. בשנה האחרונה אנשי סמוטריץ בנו מאחז קיצוני צמוד לחאן שמתנכל תדיר לקהילת הג׳האלין. שיתכבד ויהרוס אותו לפני שהורסים חיים של משפחות שנמצאים במקומם יותר מחצי מאה. יש למצוא פתרון הגון ובהסכמה להסדרת חאן אל אחמר".