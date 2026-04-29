בנט בריאיון ראשון לאחר האיחוד: "רוצה לשבת עם אנשים שלא בעמדות שלי"

נפתלי בנט קורא לחבר הכנסת גדי איזנקוט להצטרף לגוש פוליטי מאוחד בראשותו ובראשות יאיר לפיד, ומצהיר כי יתמוך בהסדר טיעון לראש הממשלה בנימין נתניהו תמורת פרישתו מהחיים הפוליטיים, כך נחשף הערב (רביעי) בראיון מיוחד שישודר במלואו במהדורה המרכזית.

יו"ר ביחד מציב את שיקום האחדות הפנימית כקדימות עליונה, תוך שהוא טוען כי המחלוקות המדיניות המהותיות הוכרעו ואינן מהוות עוד חסם לשיתוף פעולה חוצה מחנות. "בנט של מועצת יש"ע היה מצביע לנו היום", הצהיר בנט בתשובה לשאלה על האופן שבו עמדותיו מתיישבות עם שיתוף פעולה עם מחנה המרכז-שמאל.

בנט הסביר כי לשיטתו, הדיון המדיני על חלוקת הארץ אינו רלוונטי למציאות הנוכחית: "האתגר עכשיו, אין מדינה פלסטינית על הפרק. אפשר לספר סיפורים, זה ממילא לא על הפרק לפחות ל-20 השנים הקרובות. הסיפור הזה די הוכרע. לשמחתי, אני לא חושב שתקום אי פעם מדינה פלסטינית. מה האתגר באמת במדינת ישראל? זה הכאוס וההתפרקות הפנימית. את זה חייבים לעשות ברוב גדול משני הצדדים".

בנט, שכיהן כראש הממשלה ה-13 של מדינת ישראל והוביל את "ממשלת השינוי", מתייחס בראיון גם לסוגיית אמינותו. כזכור, בנט ספג ביקורת חריפה בימין לאחר שהפר את הבטחתו המפורסמת ממערכת הבחירות ב-2021 שלא לשבת בממשלה שנשענת על קולות חברי הכנסת הערבים.

התמיכה המפורשת של בנט בהסדר טיעון ליו"ר הליכוד בנימין נתניהו תמורת פרישה מסמנת ניסיון נוסף לייצר מוצא מהסבך המשפטי-פוליטי המלווה את ישראל בשנים האחרונות.