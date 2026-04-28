לפיד: מוכן לעבור למקום ה-3 ברשימה לטובת איחוד עם אייזנקוט

ממשיכים בניסיונות האיחוד במחנה המרכז: אחרי הקמת רשימת "ביחד" עם נפתלי בנט, סביבתו של יאיר לפיד מדווחת היום (שלישי) כי לפיד אמר לבנט שהוא מוכן לעבור למקום השלישי ברשימת "ביחד" - לטובת איחוד גדול עם גדי אייזנקוט.

כזכור, בנט ולפיד כבר קראו לגדי אייזנקוט להצטרף לרשימה המאוחדת מוקדם יותר השבוע עם ההכרזה על איחוד רשימות "יש עתיד" ו"בנט 2026". אייזנקוט בירך על המהלך, אך הדגיש כי המבחן המרכזי יהיה ביכולת להרחיב את התמיכה הציבורית.

בסקר מנדטים של i24NEWS ו"דיירקט פולס" שנערך לאחר ההכרזה על הקמתה, רשימת "ביחד" מקבלת 24 מנדטים, בעוד שמפלגת "ישר" של הרמטכ"ל לשעבר מקבלת שמונה מנדטים.

על פי שוק ההימורים הבינלאומי Polymarket, בנט עוקף לראשונה את נתניהו בסיכויו לכהן כראש הממשלה, שם הוא מוביל כעת עם 46% תמיכה מול 38% לנתניהו, נכון לאתמול בבוקר. הנתון הגיע שעות ספורות לאחר הכרזת האיחוד בין בנט ללפיד, מהלך שהוביל להתפוצצות בשיח הדיגיטלי עם יותר מ-236 אלף אינטראקציות ברשתות החברתיות.

בתוך כך, יו"ר מפלגת כחול לבן בני גנץ יצא נגד האיחוד בין נפתלי בנט ויאיר לפיד. בפוסט שהעלה ברשתות החברתיות כתב גנץ כי "החיבור פוגע ביכולת להחליף את הממשלה הגרועה הזו ולהקים ממשלה רחבה וציונית".