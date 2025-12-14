לוין מזהיר: חוק עונש מוות של בן גביר יאפשר זיכוי לנוח'בות

שר המשפטים יריב לוין הזהיר בישיבת הקבינט כי חוק "עונש מוות למחבלים" של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ייאפשר זיכויים של מחבלי נוח'בה - כך פרסמנו לראשונה הערב (ראשון) במהדורה המרכזית. בממשלה ישנה מחלוקת חריפה סביב הצעת החוק, בעקבות דרישת בן גביר כי יחול גם על הנוח'בות.

השר לוין הסביר לשרים בקבינט כי החוק של השר בן גביר לא יחול רטרואקטיבית על מחבלי הנוח'בה, וכי גם יהיה קושי ראייתי לקבוע עונש מוות כי הוא לא כמו החוק שמקדם לוין, שמתמקד בפגיעה בריבונות ישראל שזו הגדרה דרכה יותר קל להאשים את המחבלים שפשטו לישראל ב-7 באוקטובר.

השר סמוטריץ' הזהיר בדיון: החוק לא מאפשר לראש הממשלה עיכוב ביצוע גזר דין מוות בשל אירוע מדיני חשוב. כזכור, בשלב זה מקדם שר המשפטים חוק דרך חברי הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי והשר לביטחון לאומי מנגד מקדם חוק משלו.