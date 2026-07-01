ש"ס תמכה, יהדות התורה נעדרה: חוק המואזין אושר בקריאה טרומית

הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את חוק המואזין, הקובע החמרת אכיפה נגד רעש שמקורו במערכות כריזה בבתי תפילה, בדגש על מסגדים. חברי המפלגות ש"ס וישראל ביתנו תמכו בחוק.

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חברי מפלגת יהדות התורה נעדרו מההצבעה בהתאם לדיווח על פיו יו"ר המפלגה ח"כ משה גפני הסכים על "דיל" עם ח"כ אחמד טיבי, לפיו חברי המפלגות הערביות נמנעים בהצבעות על חוק יסוד לימוד תורה, וחברי המפלגות החרדיות מסייעים למנוע את חוק המואזין.

לפי ההצעה, לא תוקם ולא תופעל מערכת כריזה במסגד ללא היתר, שייבחן לפי עוצמת הרעש, אמצעים להפחתתו, מיקום המסגד, קרבתו לאזורי מגורים והשפעת הרעש על התושבים. החוק קובע שבמקרה של הפרת הכללים, שוטר יוכל לדרוש הפסקה מיידית, ואם ההפרה נמשכת, להחרים את מערכת הכריזה. לשם ההרתעה, העוברים על החוק ייקנסו בעשרות אלפי שקלים.

יוזם החוק, ח"כ צביקה פוגל ממפלגת "עוצמה יהודית": "המואזין בעוצמות חריגות הוא לא עניין דתי, זו פגיעה בבריאות הציבור ובאיכות חייו. לא ייתכן שתושבים ימשיכו לסבול מהפרות חוק שיטתיות. לשם כך הגשתי את הצעת החוק, כדי לאפשר טיפול חד, ברור ונחוש בתופעה".