היועמ"שית מנעה שלילת אזרחות למחבלים ישראלים

הכנסת אישרה לפני שלוש שנים ברוב של 95 ח"כים חוק לשלילת אזרחות של מחבלים ישראלים. עם זאת, הערב (רביעי) פורסם לראשונה ב"מהדורה המרכזית" כי החוק לא מיושם, ולמעשה לא נשללה אזרחות אף אחד מתוך 850 המחבלים העומדים בקריטריונים של החוק. בדיון חסוי של ועדת הכנסת שנערך אתמול, המשנה ליועמ"שית לממשלה, עו"ד גיל לימון, אמר כי הסיבה לכך היא שהיועמ"שית, גלי בהרב-מיארה, לא אישרה את הגירוש.

נוסף על תשובתו של המשנה ליועמ"שית, הוא הוסיף כי שלילת אזרחות למחבלים ישראלים אינה אפשרית כרגע כיוון שאין שר פנים מכהן, שכן חתימתו נחוצה לאישור שלילת האזרחות. כזכור, ח"כ משה ארבל מש"ס עזב את התפקיד לאור המשבר עם הקואליציה.

החוק עצמו נוצר על מנת שלא יהיה צורך באישור היועמ"שית לשלילת אזרחות. על פי החוק, מספיקה חתימה של שר הפנים ושר המשפטים כדי לשלול את אזרחותו של מחבל מורשע, ובמקרה של גירוש נחוץ גם אישור של בית משפט.